Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Głos zabrało izraelskie wojsko

Po godzinie 11:00 na profilu izraelskiego wojska na platformie X, udostępniono wypowiedź rzecznika Daniela Hagari odnoszącą się do tragicznego wypadku w Strefie Gazy. W opublikowanym komunikacie Hagari potwierdził, że do zdarzenia doszło podczas transportu żywności do Strefy Gazy. - Będziemy starali się ustalić co dokładnie się stało i jak do tego doszło - powiedział.



- Incydent będzie objęty śledztwem prowadzonym przez niezależny, profesjonalny i ekspercki organ - zapewnił.

Rzecznik dodał, że w trakcie ostatnich kilku miesięcy izraelskie wojsko asystowało organizacji podczas dostarczenia pomocy humanitarnej dla cywili w Strefie Gazy. Przekazano, że Hagari osobiście rozmawiał z założycielem fundacji i złożył mu kondolencje. - Wyrażamy także szczery smutek wobec naszych sojuszników, którzy zrobili i nadal robią tak wiele, aby pomóc potrzebującym - dodał.

Nalot w Strefie Gazy. Zginęli wolontariusze niosący pomoc

Do tragicznego zdarzenia doszło, gdy wolontariusze w Strefie Gazy pomagali w dostarczaniu pomocy humanitarnej, która przybyła kilka godzin wcześniej statkiem z Cypru. W czasie nalotu pocisk trafił w ich auto tuż po tym, jak przekroczyło ono granicę północnej Strefy Gazy.



Do sprawy odniosła się organizacja, do której należał zespół wolontariuszy. "Jesteśmy świadomi doniesień, że członkowie zespołu World Central Kitchen zginęli w ataku IDF (Sił Zbrojnych Izraela - red.) podczas pracy nad wsparciem naszych humanitarnych wysiłków w zakresie dostarczania żywności do Gazy. To tragedia. Pracownicy pomocy humanitarnej i cywile NIGDY nie powinien być celem. NIGDY" - napisała w mediach społecznościowych World Central Kitchen.

Informacje o śmierci wolontariuszy potwierdził w nocy z poniedziałku na wtorek szef organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK) Jose Andres, a następnie światowe agencje prasowe.

Wojna w Strefie Gazy. W nalocie zginął Polak. Reakcja MSZ

Niestety okazało się, że w czasie nalotu zginął Polak. Informacje o śmierci rodaka podały agencje Reuters, AFP i AP oraz portal "Times of Israel". Wraz z nim w konwoju znajdowały się inne osoby - wolontariusze pochodzący z Australii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

W sprawie zareagowali przedstawiciele strony polskiej. Minister Radosław Sikorski podkreślił, że "Polska nie zgadza się na brak przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony cywilów, w tym pracowników humanitarnych". Przekazał, że osobiście poprosił ambasadora Izraela Yacov Livne o pilne wyjaśnienia. "Zapewnił mnie, że Polska wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii" - napisał na platformie X.

Rzecznik MSZ Paweł Wroński powiadomił, że polska prokuratura zapowiedziała wszczęcie postępowania w sprawie. Dodał, że nie przekaże jeszcze danych personalnych zmarłego Polaka, ponieważ zasadą jest, że dane zmarłej osoby resort może podać dopiero wtedy, gdy zwłoki zostaną zidentyfikowane przez konsula RP. Możliwe, że identyfikacja ciała nastąpi w Kairze.