Magazyn biznesowy "Forbes" ogłosił nową listę miliarderów. Jest na niej aż 2781 pozycji, czyli o 141 więcej niż w roku poprzednim - podał portal telewizji CBS.

Polacy na liście miliarderów

Wśród osób, których majątek szacowany jest na co najmniej miliard dolarów, znalazło się ośmiu Polaków, z których najbogatszy zajmuje 398., a najmniej zasobny - 1945.

Polskę reprezentują kolejno:

Michał Sołowow;

Tomasz Biernacki;

Jerzy Starak;

Paweł Marchewka;

Zygmunt Solorz;

Dominika Kulczyk;

Zbigniew Juroszek;

Sebastian Kulczyk.

Kto na szczycie listy miliarderów?

Numer jeden to szef francuskiej firmy LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) wyspecjalizowanej w towarach luksusowych - Bernard Arnault (233 miliardy USD).

Drugą pozycję zajmuje zdetronizowany wskutek gorszych wyników Tesli Elon Musk (195 miliardów), były numer jeden klubu najbogatszych. Do ekscentrycznego bogacza należy także ok. 74 procent portalu X, wartego o około 70 proc. mniej, niż kiedy założyciel Tesli kupował go jeszcze pod nazwą Twitter.

Trzecia pozycja to założyciel Amazona Jeff Bezos, czwarta - twórca Facebooka Mark Zuckerberg.

"Forbes" wymienia również kilka sław: założyciela telewizji Fox Ruperta Murdocha, właściciela drużyny Dallas Cowboys Jerry'ego Jonesa, rapera J-Z, celebrytkę Kim Kardashian oraz - po raz pierwszy - gwiazdę popu Taylor Swift.

Najbogatszą na liście kobietą jest spadkobierczyni założyciela firmy L'Oreal. Francoise Bettencourt Meyers zajmuje z majątkiem wartym 99,5 miliarda 15. pozycję na liście.

Lista "Forbesa" dłuższa niż kiedykolwiek

Tegoroczna lista, podkreślił magazyn, jest dłuższa niż kiedykolwiek, łącznie z rekordowym 2021 rokiem. A miliarderzy są też bogatsi niż kiedykolwiek wcześniej. Łączna wartość ich zasobów sięga 14,2 bilionów USD - o dwa biliony więcej niż rok wcześniej. 20 najbogatszych ludzi świata dołożyło do swoich majątków aż 700 miliardów.

Najbogatsi są Amerykanie, zajmujący 813 miejsc na liście. Za nimi uplasowały się Chiny - 473 miejsc (łącznie z Hongkongiem) i Indie z 200 miliarderami. To pierwszy raz, gdy na liście "Forbesa" znalazło się aż tylu mieszkańców Indii.