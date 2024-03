Miliarder Clive Palmer wynajął w środę Operę w Sydney, aby ogłosić światu swój plan budowy Titanica II. Według jego relacji, jednostka ma być "znacznie lepsza od oryginału" i pozwalać na "autentyczne doświadczenie" podróży.



- Firma Blue Star Line stworzy pasażerom statek, który ma takie samo wnętrza i układ kabin jak oryginalny statek, jednocześnie integrując nowoczesne procedury bezpieczeństwa, metody nawigacji i technologię XXI wieku, aby zapewnić najwyższy poziom luksusu i komfortu - wskazał Palmer.

Powstanie drugi Titanic? Zapowiedź miliardera

To kolejne ogłoszenie magnata wydobywczego o planach budowy repliki Titanica. 10 lat wcześniej, ogłosił taki zamiar podczas konferencji prasowej w londyńskim hotelu Ritz, wskazując wówczas na wyjątkowość i luksusowy wymiar swojego pomysłu.

Zdaniem Palmera, budowa nie doszła do skutku z powodu pandemii COVID-19. Tym razem ma się jednak udać doprowadzić inwestycję do końca, ponieważ udało się zgromadzić znacznie więcej środków.

ZOBACZ: Paul Alexander nie żyje. 70 lat spędził w "żelaznym płucu"

- O wiele fajniej jest budować Titanica, niż siedzieć w domu i liczyć pieniądze - stwierdził miliarder podczas konferencji prasowej.

Clive Palmer przekazał również, że jest pewny co do zabezpieczenia stoczni na czas. Budowa statku ma rozpocząć się na początku przyszłego roku, a pierwszy rejs statku z Southampton do Nowego Jorku zaplanowano na czerwiec 2027 r. Przetargi na inwestycję mają zostać ogłoszone w czerwcu, a umowy podpisane w grudniu. Całość wykonania projektu ma pochłonąć od 500 milionów do 1 miliarda dolarów.

Miliarder zbuduje replikę Titanica. Wskazano datę

Titanic był słynnym brytyjskim transatlantykiem, który wyruszył w podróż 10 kwietnia 1912 roku z Southampton w Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku w USA. W momencie wprowadzenia statku na wodę po budowie, był drugim co do wielkości statkiem pasażerskim na świecie.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Menu z Titanica sprzedane na aukcji. Zawrotna cena

Statek wycieczkowy zatonął podczas dziewiczego rejsu w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 r. po uderzeniu w górę lodową. W katastrofie zginęło ponad 1500 osób. Po tragicznym wypadku statku znowelizowano zasady bezpieczeństwa morskiego.