Niespokojne święta na granicy. Kilkaset prób sforsowania zapory

W okresie świąt Wielkanocnych Straż Graniczna odnotowała kilkaset prób nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Białorusi. W kilku miejscach doszło do ataków na mundurowych.

Straż Graniczna poinformowała, że między 29 marca a 1 kwietnia odnotowano 736 prób nielegalnego przedostania się do Polski na granicy z Białorusią. W niedzielę odnotowano ich 174, a w sobotę 203.

Do tych incydentów doszło rejonie Białowieży, Dubicz Cerkiewnych, Płaskiej, Mielnika, Narewki oraz Czeremchy. Do komunikatu dodano nagranie, na którym widać, jak migranci stojący za barierą rzucają w strażników gałęziami i kamieniami.

Jak podsumowano, w marcu 2024 r. na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano około 3400 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Zwiększone patrole na granicy polsko-białoruskiej

Jednym z tematów poruszanych podczas marcowego posiedzenia komitetu ds. bezpieczeństwa narodowego, miał być kryzys na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim czasie widoczny jest bowiem wzrost prób przekroczenia tej granicy przez migrantów. W związku z tym żołnierze mają zwiększyć swoją obecność w przygranicznych województwach na wschodzie kraju - w województwie podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim.

Nie oznacza to jednak wyparcia strażników granicznych. - Straż Graniczną w ochronie granicy wspiera wojsko w ramach Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie i będzie nadal wspierać. Na obecny rok jest to przedłużone działanie z zabezpieczonym finansowaniem po to, aby udzielać wszelkiej możliwej pomocy i wypełnić zobowiązania konstytucyjne ochrony granicy oraz nienaruszalności granicy Rzeczypospolitej - mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W połowie lutego Donald Tusk informował, że wraz z ministrem spraw wewnętrznych i administracji podjęli decyzję o szybkiej modernizacji zapory z Białorusią. Według ustaleń Interii zapora ma zostać po prostu "uszczelniona", ponieważ w dotychczasowym stanie "nie spełnia wystarczająco swojej funkcji". Mają o tym świadczyć próby przekraczania granicy, z których część kończy się sukcesem.