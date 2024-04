Nietypowa sytuacja. Kraj będzie miał dwie pierwsze damy

Niecodzienna sytuacja w Senegalu. Po raz pierwszy w historii to zachodnioafrykańskie państwo będzie miało dwie pierwsze damy. Będą nimi obie żony Bassirou Diomaye Faye, który już 2 kwietnia przejmie władzę w kraju.

Senegal jest jednym z 58 państw, w których poligamia - posiadanie więcej niż jednego małżonka - jest legalna. Jak dotąd w demokratycznej historii kraju nie zdarzyło się jednak, by władzę objęła osoba praktykująca ten typ relacji. Wszystko zmieniły wybory prezydenckie z 24 marca bieżącego roku, w których doszło do niemałej niespodzianki.

Kandydat opozycji Bassirou Diomaye Faye zdobył 54,3 proc. głosów, wygrywając w pierwszej rundzie. Jego wynik jest o tyle imponujący, że jeszcze dwa tygodnie przed wyborami kandydat przebywał w więzieniu z powodu wpisów w mediach społecznościowych, w których krytykował niezawisłość krajowego systemu sądownictwa.

Nietypowa sytuacja w Afryce. Senegal będzie miał dwie pierwsze damy

Prezydent elekt nie musi długo czekać na objęcie władzy. Stanie się to już we wtorek 2 kwietnia. Podczas ceremonii dojdzie do przełomowego wydarzenia w historii Senegalu. Po raz pierwszy kraj będzie miał dwie pierwsze damy. Będą nimi żony Faye: Marie i Absa. Jak podaje agencja AFP, pierwszą z nich polityk poślubił 15 lat temu, a drugą w ubiegłym roku.

ZOBACZ: Afryka odcięta od internetu. Problem dotyczy kilkudziesięciu krajów

Komentując zaistniałą sytuację, były minister kultury i profesor historii Penda Mbow ocenił, że jest ona "zupełnie nowa". - Do tej pory była tylko jedna pierwsza dama. Oznacza to, że cały protokół musi zostać zrewidowany - powiedział, cytowany przez agencję AFP.

Prezydent elekt Senegalu ma dwie żony. To element lokalnej kultury

Tego typu relacja małżeńska, choć nietypowa z perspektywy europejskiej, jest w Senegalu nie tylko legalna, ale również stanowi część tradycji i praktyki religijnej mocno zakorzenionej w kulturze kraju, którego obywatele w zdecydowanej większości wyznają Islam. Religia zezwala mężczyznom na wzięcie do czterech żon, pod warunkiem, że ich na to stać.

Określenie dokładnej liczby małżeństw poligamicznych w Senegalu jest trudne, ponieważ nie wszystkie związku są rejestrowane w urzędach. Z danych rządowej agencji statystycznej i demograficznej opublikowanych w 2013 r. wynika jednak, że niemal co trzeci związek małżeński w kraju jest poligamiczny.