Kierując busem marki fiat na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Najpierw uderzył w drzewo, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu i wjechał na chodnik, którym spacerowali rodzice z 5-letnim dzieckiem.

Groźny wypadek w Małdytach. Rannego 5-latka zabrał helikopter

Cała trójka została potrącona i wymagała hospitalizacji. Jak podaje PAP, chłopiec został przetransportowany do szpitala helikopterem, a jego rodzice karetką.

Portal Pożarniczy WM - 998 informuje z kolei, że hospitalizowano dwie osoby. Pięciolatek trafił do miał trafić do placówki w Olsztynie, a jedno z jego rodziców do szpitala w Elblągu.

Jak dodano, poza policją, zespołem ratownictwa medycznego i helikopterem LPR, na miejscu wypadku pracowały również trzy jednostki straży pożarnej z Małdyt i Morągu.

Kierowca potrącił trzyosobową rodzinę. Był pijany

Jak poinformowała sierż. Paulina Śliwińska z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, sprawca wypadku to 27-letni mężczyzna.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze wyczuli od niego woń alkoholu. Mężczyzna odmówił jednak badania alkomatem. Z tego powodu policjanci zabrali go do szpitala na badanie krwi.

W trakcie prowadzenia czynności służbowych ustalono, że 27-latek z gminy Małdyty w ogóle nie powinien siadać za kółkiem. Mężczyzna posiada bowiem zakaz kierowania pojazdami. W przeszłości został złapany podczas jazdy pod wpływem alkoholu.