Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie apeluje do mieszkańców, by nie wyrzucali resztek z świątecznego stołu do toalety. "Wyrzucanie sałatek czy wylewanie zupy do toalety to najgorsze rozwiązanie" - podkreśla miejska instytucja w komunikacie. Jak dodaje, nadwyżką potraw warto podzielić się z potrzebującymi, na przykład poprzez przekazanie ich do jadłodzielni.

Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy powoli dobiegają końca. W wielu domach oznacza to porządki, które dotyczą również pozostałego po posiłkach jedzenia. W związku z tym szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) przypomina, jak nie należy się obchodzić nadmiarową żywnością.

Apel miejskich wodociągów. "Nie wyrzucajcie świątecznych potraw do toalety"

Jak czytamy w komunikacie ZWiK, okres świąteczny to moment, gdy występuje "więcej zgłoszeń dotyczących niedrożnych kanalizacji". Powodem jest wyrzucanie do toalet "resztek jedzenia i innych rzeczy, które nie powinny tam trafić".

- Pamiętajmy, że działając w ten sposób, narażamy się nie tylko na awarię czy zatkanie naszej sieci kanalizacyjnej, ale także dokarmiamy szczury - apeluje Ewelina Piotrowicz Wrona, kierownik Centralnej Dyspozytorni ZWiK w Szczecinie.

W komunikacie podkreślono, że, zamiast do ścieków, resztki świątecznej zupy czy sałatki można oddać do działającej w mieście jadłodzielni.

Pożywienie to niejedyna rzecz, której nie należy wyrzucać do toalety. Jak przypomina ZWiK, do kanalizacji nie należy wprowadzać także: waty, podpasek, włosów, nawilżanych chusteczek, patyczków do czyszczenia uszu, pieluch, tamponów, części garderoby, igieł, gruzu, zużytych olejów, substancji palnych i wybuchowych, toreb foliowych czy fusów po kawie.

Wodociągi pomogą w przypadku problemu

Jeśli w naszym domu dojdzie do zatkania rur, ZWiK radzi, jak się z tym uporać. Pierwsza metoda zakłada użycie odtykacza lub spirali kanalizacyjnej do fizycznego pozbycia się zatoru. Alternatywę stanowią dostępne w sklepach środki chemiczne lub domowe sposoby, jak roztwór sody oczyszczonej z octem. Ta ostatnia metoda działa bardziej na odpływy niż same toalety.

Gdy podane metody okażą się niewystarczające, należy zadzwonić pod numer alarmowy 994. Wówczas na miejsce wysłany zostanie zespół ZWiK wyposażony w specjalistyczny sprzęt do udrażniania kanalizacji.