W ostatni weekend marca pośpimy krócej - wszystko przez zmianę czasu na letni w nocy z soboty na niedzielę. Przesuniemy zegarki o godzinę do przodu. Do czasu zimowego wrócimy w ostatnią niedzielę października.

W nocy z 30 na 31 marca przestawiamy zegarki. Zmiana zaplanowana jest na godzinę 2:00 w nocy - wtedy przesuwamy wskazówki zegara na godz. 3:00, co oznacza, że pośpimy lub popracujemy krócej. Pasażerowie 13 pociągów podróżujących o tej porze po polskich torach zaliczą natomiast "godzinne spóźnienie".

Odwrotna sytuacja czeka nas w październiku, kiedy wrócimy do czasu zimowego.

Zmiana czasu na letni. Jak długo jeszcze będziemy przestawiać zegarki?

Regulowanie czasu zimowego i letniego ustanawia rozporządzenie Rady Ministrów oparte o publikowany co pięć lat komunikat Komisji Europejskiej. Ostatnie takie rozporządzenie w sprawie czasu letniego środkowoeuropejskiego wydano 4 marca 2022 r. Nie ma więc wątpliwości, że wskazówki zegara będziemy przesuwać co najmniej do roku 2026.

Na pomysł zmiany czasu na letni jako pierwszy miał wpaść jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Benjamin Franklin w XVIII w. W 1907 rAnglik William Willet opublikował broszurę "O marnowaniu światła dziennego". Wskazywał w niej, że przestawienie czasu znacznie usprawni przemysł i pomoże w oszczędzaniu energii nawet o 80 proc.

Już w 1916 roku na taki ruch zdecydowali się Niemcy, a później Amerykanie. W Polsce pierwszy raz zmienialiśmy czas na letni w okresie międzywojennym, później w latach 1946-1949, 1957-1964, a od 1977 r. stosuje się ją nieprzerwanie.1907 roku, a letni ma swoje początki jeszcze w 1907 roku.

WIDEO: Zmiana czasu na letni. Pociągi zaliczą godzinne "spóźnienie"

W nocy zmieniamy czas na letni. Coraz więcej Europejczyków przeciwko

Od kilku lat toczy się dyskusja, czy zmienianie czasu ma jeszcze sens. Oprócz negatywnego wpływu na zdrowie osób, które cierpią na zaburzenia rytmu dnia, niektóre badania wskazują, że sezonowa zmiana czasu nie przynosi wcale oszczędności. Badania zużycia energii elektrycznej w stanie Indiana (USA) wykazały, że po wprowadzeniu czasu letniego rachunki mieszkańców za prąd wzrosły.

Zwolennikami stosowania zmiany są nadal Japończycy - według nich przejście na czas letni pomaga w redukcji emisji dwutlenku węgla i oszczędności 930 mln litrów paliwa rocznie.

Konsultacje publiczne przeprowadzone przez Komisję Europejską w 2018 r. na grupie 4,6 mln Europejczyków wykazały, że 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu. Rezygnacji z sezonowej zmiany czasu domaga się też większość Polaków - w badaniu CBOS z marca 2019 roku 78,3 proc. respondentów było przeciwnych przestawianiu zegarków.

Prace nad projektem zniesienia zmiany czasu w UE rozpoczęto w 2019 r., ale przerwała je pandemia.