Spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, czy komandytowe mają czas do 2 kwietnia, by złożyć deklarację podatkową CIT-8 i zapłacić podatek. W tym roku nie będzie już obowiązywał wydłużony termin składania dokumentów. Kto musi złożyć deklarację podatkową do 2 kwietnia?