26,4 st. C - to nowy rekord temperatury w marcu. Najwyższa wartość odnotowana została w sobotę w Tarnowie. Poprzednią najwyższą wartość dla marca zmierzono jeszcze w 1974 roku. "Dziś i jutro jest szansa na pobicie powyższej wartości. Zdecydowanie będą to najcieplejsze święta Wielkanocne przypadające w marcu" - wskazuje IMGW.

IMGW przed godz. 15 podało, że temperatura o godz. 12:50 w Tarnowie wyniosła 26,4 st. C. - to rekordowa temperatura w marcu. Wyjątkowo wysoka temperatura w sobotę sprawiła, że była to dzisiaj druga informacja o pobitym rekordzie.

Po południu IMGW podało, że rekord odnotowano o godzinie 13:20 w Krakowie - Wola Justowska, gdy termometry pokazywały 25,7 st. C. Obecna w Krakowie reporterka Polsat News Teresa Gut przekazała, że wysokie wartości zachęciły mieszkańców i turystów do przebywania poza domem.

Rekord temperatury w marcu. W następnych dniach będzie cieplej

- 25,7 st. C jest to o 0,1 st. C więcej niż dotychczasowy rekord sprzed 50 lat. Dotychczasowy rekord odnotowano w 1974 roku i wynosił 25,6 st. C - przekazała. - W tym roku już jest nieco cieplej, a meteorolodzy zapowiadają, że wysoka temperatura jeszcze się utrzyma. Ciepłe dni jeszcze z nami pozostaną - dodała.

Mieszkańcy Krakowa w rozmowie z Polsat News przyznają, że pogoda zaskoczyła ich.

- Myślałam, że będzie padać śnieg. Jesteśmy zaskoczeni pozytywnie - mówiła jedna z mieszkanek Krakowa. - Nie spodziewaliśmy się, ale miło, że tak jest - dodał kolejny mieszkaniec.

Wysokie wartości na termometrach zachęciły w sobotę do wybierania aktywności na zewnątrz. Jak relacjonowała Teresa Gut, mieszkańcy Krakowa zdecydowali się dziś na rower, rolki, a także spacerowanie.

- Meteorolodzy mówią, że w kolejnych dniach też będzie ciepło. Chociaż dzisiaj padł rekord dla marca, nie jest wykluczone, że jutro ten rekord nie zostanie poprawiony - dodała.

Prognoza pogody na święta Wielkanocne

Przed południem IMGW przekazywało, że rekordowa temperatura w marcu wyniosła 25,6 st. C i odnotowano ją w Nowym Sączu. "Dziś i jutro jest szansa na pobicie powyższej wartości. Zdecydowanie będą to najcieplejsze święta Wielkanocne przypadające w marcu" - zaznaczono.

Jak informowaliśmy tutaj, tegoroczne Święta Wielkanocne upłyną pod znakiem świetnej pogody - będzie słonecznie i ciepło.

"Do Polski napływa bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dodatkowo niesie ono do nas pył znad Sahary. Nad naszym krajem szczególnie dużo będzie go jutro. Zatem mimo słonecznej pogody, słońce może wyglądać jak przez matowe szkło" - podaje IMGW.

Według prognoz synoptyków IMGW w niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad północnymi Niemcami, a z południa nadal napływać będzie bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Temperatura wciąż będzie wysoka, miejscami mogą pojawić się przelotne opady, a nawet burze.

W poniedziałek Polska wciąż będzie pod wpływem Niżu znad Niemiec. "Z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie, które wypierać będzie na wschód cieplejszą masę powietrza" - wskazuje IMGW.

anw/ac / polsatnews.pl