Stacja kolejowa powstała w katowickiej dzielnicy Murcki. Znajduje się w lesie, daleko za zabudowaniami, a w dodatku nie zatrzymują się na niej żadne pociągi.

Koleje Śląskie nie zostały poinformowane o tym, że będą mogły obsługiwać nowy przystanek. Nie zamierzają także zmieniać tej decyzji w przyszłości, ponieważ nie jest to opłacalne. - Traktując to połączenie wolnorynkowo, byłoby ono dla nas jako przewoźnika nieefektywne - powiedział "Wydarzeniom" Tomasz Musioł, przedstawiciel regionalnego przewoźnika.

Mieszkańcy dzielnicy mają jednak nadzieję, że stacja zostanie uruchomiona. Wielu z nich nie chce wierzyć, że poczyniono taką inwestycję tylko po to, by jej nie wykorzystywać. - Przystanek widmo, ani parkingu ani nic - powiedział jeden z okolicznych mieszkańców. - Skoro ktoś to wykonał, wydał na to pieniądze.... To chyba nie jest atrapa - dodał inny.

Katowice. Przystanek kolejowy bez pociągów. Ale z oświetlonym dojściem

Katowice podobno mają plany co do leśnego przystanku. Niedawno oświetlono błotnistą i odosobnioną ścieżkę, która do niego prowadzi. Tamtędy, między drzewami i zaroślami, nikt nie chodzi, ale miasto przekonuje, że inwestycja była niezbędna.

- Mieszkańcy zgłaszali taką potrzebę, że potrzebują oświetlenia w tym miejscu żeby czuć się bezpiecznie, czuć się bardziej komfortowo - mówił Dawid Kwiecień z Katowickiej Agencji Wydawniczej.

Co więcej, okazuje się, że w okolicach 2030 roku na trasie zostanie dobudowany drugi tor. Wtedy - jak przekonywał Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych "TOR", możliwe będzie uruchomienie linii na stałe obsługującej południowe osiedla Katowic.

Nieużywanych przystanków jest więcej. Kolejne znajdują się w Kostuchnie i przy ul. Saskiej w Podlesiu. Na ich budowę PKP PLK przeznaczyły ponad 10 mln złotych.

