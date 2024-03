Aktor Steven Seagal odwiedził ofiary ataku w Crocus City Hall w Krasnogorsku, które znajdują się obecnie w jednym z moskiewskich szpitali. Podziękował lekarzom za ich pracę i życzył pacjentom powrotu do zdrowia - podało rosyjskie ministerstwa zdrowia.

Z komunikatu przekazanego przez rosyjską propagandową agencję informacyjną RIA Novosti wynika, że wizyta gwiazdora w szpitalu miała miejsce w środę, a aktor w tym czasie spotkał się z trzema rannymi.

Steven Seagal w moskiewskim szpitalu. Odwiedził rannych

- To, co się stało, to straszna tragedia, która nie powinna się wydarzyć. Myślę, że Rosja posłuży za przykład i uświadomi światu, że nie można robić czegoś takiego ludziom i pozostać bezkarnym. Dziękuję lekarzom za ich szybką pracę, cieszę się, że pacjenci czują się dobrze i wracają do zdrowia. Niech Bóg ich błogosławi - cytuje Segala agencja RIA Novosti.

Agencja udostępniła również zdjęcia, które opublikowało w mediach społecznościowych rosyjskie ministerstwo zdrowia. Widać na nich spotkania Seagala z pacjentami. Na kilku aktor pozuje do fotografii razem z personelem szpitala.

ZOBACZ: Atak pod Moskwą. Rosja oskarża Zachód, Amerykanie wytypowali zleceniodawcę

Do ataku w sali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą doszło w piątek wieczorem, 22 marca. Uzbrojeni napastnicy strzelali do znajdujących się w budynku osób, a następnie podłożyli ogień. Zginęło co najmniej 140 osób, a 360 zostało rannych.

Do zamachu przyznała się organizacja Państwo Islamskie prowincji Chorasan, czyli afgańskie skrzydło terrorystycznego ugrupowania. Rosyjskie służby twierdzą, że zatrzymały czterech napastników, obywateli Tadżykistanu oraz kilku ich domniemanych wspólników. Podejrzani zostali aresztowani, gdzie pozostaną do 22 maja w oczekiwaniu na proces.

Steven Seagal wspiera Putina

Steven Seagal od lat mieszka w Rosji. Amerykański aktor posiada zarówno rosyjskie, jak i serbskie obywatelstwo. Twierdzi publicznie, że "jest Rosjaninem, a Rosja to jego dom".

Od wybuchu wojny w Ukrainie gwiazdor wspiera Władimira Putina, pojawiając się w propagandowych przekazach medialnych, które mają ocieplić wizerunek dyktatora lub usprawiedliwić inwazję na sąsiedni kraj.