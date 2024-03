- Już w 2004 roku Putin wyznaczył Polskę jako państwo kluczowe w wymiarze nienawiści, wrogości, jaki ma być budowany w Rosji wobec państw Zachodu - przypomniał prof. Piotr Grochmalski w programie "Lepsza Polska". Według eksperta ds. strategii Rosja przygotowuje się do wojny poprzez "intensywne oddziaływanie na polskie społeczeństwo".

Goście zaproszeni do czwartkowego wydania "Lepszej Polski" rozmawiali na temat możliwych scenariuszy rozszerzania wojny przez Rosję na inne europejskie kraje. Poruszyli też temat testowania polskich granic NATO przez rosyjskie rakiety, które w ostatnich miesiącach kilkukrotnie "zabłądziły" na terytorium Polski i tego, jak powinny reagować polskie służby.

Według prof. Piotra Grochmalskiego, Władimir Putin planował wojnę już od pierwszych dni objęcia władzy.

- 7 maja 2000 roku Putin objął władzę, a 13 maja podpisał rozporządzenie o podziale Rosji na okręgi federalne tworząc centralny okręg federalny - to jest dzisiaj moskiewski okręg wojskowy - wyjaśniał dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych.

- Stworzył perspektywę strategiczną, która mówi "rozpocznę wojnę". Ta strategia doprowadziła do wojny, która dzisiaj jest zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa Europy i Polski, ale i dla istnienia Polski - dodał ekspert.

Długoletnia strategia Putina. "Wyznaczył Polskę jako państwo kluczowe"

Według gościa "Lepszej Polski" Putin od dwudziestu lat buduje niechęć Rosjan do Polski.

- Nie zdajemy sobie sprawy, że w 2004 roku Putin wyznaczył Polskę jako państwo kluczowe w wymiarze nienawiści, wrogości, jaki ma być budowany w Rosji wobec państw Zachodu. Polska miała być kluczowa - przekonywał prof. Grochmalski.

Przypomniał, że w 2004 roku Rosjanie w dzień rocznicę rewolucji październikowej ustanowili nowe święto - moment wygnania z Kremla Polaków w 1612 roku.

- Od 2004 roku uczy się Rosjan nienawiści do Polski, ten proces postępuje, w tej chwili jest bardzo podobny do tego, co Rosjanie robili z Ukraińcami, znienawidzając ten naród - mówił ekspert.

- Słynne "mein kampfy" Putina z lipca 2001 roku, kiedy on już w zasadzie przestawił scenariusz agresji na Ukrainę. I co istotne, drugim państwem, najczęściej wymienianym i narodem, była Polska i Polacy - podkreślił prof. Grochmalski.

Podobną opinię wyraziła również Krystyna Kurczab-Redlich, była korespondentka polskich mediów w Moskwie.

- A propos działania antypolskiego, już w 2014 roku przytaczano w mediach rosyjskich jakieś nieprawdopodobne zbrodnie, których tam dokonali przeciwko Rosjanom jacyś Polacy - przypomniała publicystka.

- W tej chwili permanentnie powtarza się, że największy legion cudzoziemski, który walczy w Ukrainie, to jest legion polski, czyli absolutne kłamstwo, totalny absurd. Tym niemniej, jest to niemal codziennie powtarzane w rosyjskich mediach - dodała Kurczab-Redlich.

Rosja dąży do destabilizacji Polski. "Zmniejszone zaufanie do armii"

Według dyrektora Instytutu Studiów Strategicznych, takie działanie jest elementem przygotowania do wojny,.

- W ramach tego, co (Walerij) Gierasimow oznacza jako asymetryczną wojną hybrydową, gdybyśmy uważnie obserwowali niektóre procesy zachodzące w Polsce, to doskonale widzimy, że dla Rosji optymalnym rozwiązaniem jest głęboka deeskalacja sytuacji politycznej w Polsce, deeskalacja systemu gospodarczego, instytucjonalnego - wyjaśniał prof. Grochmalski.

Jako przykład podał np. różnice w tym, czy powinniśmy strącić rosyjską rakietę przekraczającą polskie terytorium. - Chodzi generalnie także o zmniejszone zaufanie społeczeństwa do armii - mówił ekspert ds. strategii.