Miliony użytkowników smartfonów w całej Polsce otrzymało już przynajmniej jednego fałszywego SMS-a. Na pierwszy rzut oka wyglądał on jak tradycyjna wiadomość od operatora sieci GSM. Po kilku sekundach nietrudno było się zorientować, że to cyberprzestępcy, których celem było pozyskiwanie danych i innych informacji o użytkownikach. Obecnie jednym z największych trendów wśród oszustów jest oferowanie łatwej i elastycznej pracy.

Operatorzy mają obowiązek blokować fałszywe SMS-y

Opcji wyłudzania danych i oszukiwania Polaków jest jednak znacznie więcej. Doskonale zdaje sobie z tego Ministerstwo Cyfryzacji. Dlatego też w życie wchodzą przepisy prawne, które zostały przyjęte w ramach "ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej". Zgodnie z jej zapisami operatorzy sieci komórkowych mają obowiązek blokować fałszywe SMS-y, które pozwalają cyberprzestępcom podszywać się pod podmioty publiczne.

Czy nowe przepisy pomogą w walce z cyberprzestępcami?

Nowe przepisy mogą pomóc w walce z cyberoszustami, ale niejednokrotnie pokazywali oni, że ich kreatywność jest nieograniczona i są w stanie obchodzić różne regulacje prawne. Z pewnością obowiązek blokowania wiadomości SMS od nich przez operatorów sieci komórkowych w jakimś stopniu ukróci ten proceder.

ZOBACZ: Częstochowa. Setki osób oszukanych przez 18-letniego cyberprzestępcę i jego wspólnika

Jak powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski: "Chronią nas kolejne przepisy, które poprawiają nasze bezpieczeństwo, ponieważ przypominam, że wszyscy możemy paść ofiarą podobnych oszustw. Skutki takich działań mogą być dotkliwe - od wyłudzenia poufnych danych po kradzież pieniędzy z naszych kont bankowych".

Ministerstwo Cyfryzacji rozważa również podłączenie się do systemu telegraf.cert.pl. Służy on do przesyłania wzorów fałszywych wiadomości SMS. Do 16 kwietnia bieżącego roku do systemu muszą podłączyć się także wszyscy operatorzy sieci komórkowych. Jeśli system wykryje, że wysłana wiadomość jest zgodna ze wzorcem scam, to nie dotrze ona do adresata. Od września z kolei Ministerstwo Cyfryzacji wprowadzi nowe rozwiązania, których celem będzie zwalczanie fałszywych połączeń głosowych.

Polsatnews.pl