Nie żyje górnik, który we wtorek z powodu wstrząsu został uwięziony w kopalni Bobrek-Piekary w Bytomiu. Akcja ratownicza zakończyła się przed godziną trzecią. Poszkodowanych jest również ośmiu innych pracowników kopalni.

Nie żyje górnik uwięziony po wstrząsie w kopalni Bobrek-Piekary. - Zgon został stwierdzony na dole, zanim ciało zostało uwolnione - przekazał Interii dyżurujący dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego.

Poza tym akcja ratunkowa w kopalni zakończyła się, ponieważ wszyscy inni poszkodowani są rozlokowani w szpitalach z uwzględnieniem obrażeń, jakich doznali.

- Sprawę wyjaśnia Okręgowy Urząd Górniczy. Bada on przyczyny i okoliczności wypadku pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego - przekazał Interii dyspozytor WUG.

Dopytywany o stan innych poszkodowanych, dyspozytor przekazał, że "nie ma informacji".

Akcja w kopalni Boberek-Piekary. Doszło do wstrząsu

Przypomnijmy, że we wtorek po godzinie w kopalni Bobrek-Piekary wystąpił wstrząs o sile 2 × 10 do 6 w drążonym chodniku. Energia tego wstrząsu odpowiada magnitudzie 2,37 w skali Richtera.

W chodniku 1M przebywało 14 pracowników, z tego sześciu było bezpośrednio objętych wstrząsem. Czterech z nich opuściło rejon zagrożenia o własnych siłach. Poza zmarłym górnikiem poszkodowanych jest ośmiu innych pracowników kopalni.

Jak wynika z danych Wyższego Urządu Górniczego, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego i notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7). Przeważająca część z nich, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków.

Najczęstszą przyczyną wstrząsów jest odprężenie górotworu wskutek eksploatacji węgla, co skutkuje uwolnieniem skumulowanej w górotworze energii.