Finansowanie kampanii PiS. Jest wniosek o zbadanie legalności

- Wszyscy o tym wiedzieli, ale wymiar sprawiedliwości za czasów PiS-u nie reagował, z wiadomych powodów, bo to za czasów PiS zbudowano wielki fundusz, taki partyjny bank Ziobry, kasy, z której wydawali na to, co chcieli. Oni, czyli politycy Suwerennej Polski Wczoraj wszyscy odetchnęli z ulgą, jak zobaczyli działania prokuratury. Wszyscy chcą wyjaśnienia, na co poszły setki milionów złotych - poinformował Dariusz Joński.

- Widzieliśmy jedną kampanię w ostatnich latach, gdzie pieniądze transferowane z Funduszu Sprawiedliwości, miały iść na ofiary przestępstw, a poszły na kupowanie głosów. Tam, gdzie politycy Suwerennej Polski pojawiały się pieniądze na różnego rodzaju gadżety garnki, ekspresy do kawy tostery, czeki, a nawet wozy bojowe, aby przekazywać to na konferencjach prasowych, aby zwiększyć ich szanse w wyborach - przekazał.



Złożony do PKW wniosek ma na celu sprawdzenie, czy doszło do nielegalnego finansowania kampanii PiS-u w ostatnich i poprzednich wyborach z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. - Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy, chcę tylko państwu pokazać, że takich zdjęć, gdzie pani poseł Maria Kurowska przekazywała sprzęt: tostery, garnki i inne urządzenia jest mnóstwo, oni to publikowali - powiedział poseł.

Zaznaczył, że nie dotyczy to tylko niej. - Mamy tutaj wiceministra posła Warchoła, który jednego dnia rozdał takich czeków na prawie milion dwieście zł, o czym również informował dość obszernie w swoich mediach społęcznościowych - dodał.

Tekst jest aktualizowany.