Służby wkroczyły do hotelu poselskiego. Trwają przeszukania

O tym, że trwają właśnie w hotelu poselskim czynności prowadzone przez służby w pokoju posła Michała Wosia, poinformował na konferencji prasowej w Sejmie Jacek Cichocki. - To jest przeszukanie, które się dokonuje w obecności pana posła. O konieczności przeprowadzenia tych czynności został poinformowany pan marszałek. Wyraził na to zgodę - przekazał.

Przeszukania w pokoju Michała Wosia w hotelu poselskim

Szef kancelarii Sejmu podkreślił, że służby mają prawo do przeszukania w ramach czynności śledczych prowadzonych pod nadzorem prokuratury. Marszałek Szymon Hołownia zastrzegł, że musi być przy nim obecny poseł Woś. - Było to możliwe dzisiaj rano, gdy te czynności się zaczęły. Przebiegają spokojnie, pewnie zakończą się około południa - powiedział.

Jak dodał, immunitet poselski dotyczy wolności osobistej posła i "nie rozciąga się ani na jego biuro, ani na mieszkanie, ani na najbliższych". Sprawę skomentował też marszałek Sejmu. - Wczoraj rano zostaliśmy zawiadomieni przez funkcjonariuszy ABW. Nie jestem władny, aby odmówić działaniom ABW. Postawiłem warunek, że przesłuchanie musi się odbyć w obecności Wosia i został on uszanowany. Pan poseł dzisiaj pojawił się w pokoju poselskim. Do tego momentu pokój był opieczętowany - przekazał.

Przypomnijmy, że we wtorek doszło do serii przeszukań ABW w ramach śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z domów, do którego weszły służby, należy do lidera Suwerennej Polski i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Michał Woś był wiceministrem tego resortu w latach 2020-2023.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. Przeszukania w domach polityków

Śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości trwa od lutego tego roku. Do tej pory zgromadzono 99 tomów akt. Prokurator Przemysław Nowak przekazał, że jak na razie zatrzymano cztery osoby: trzech urzędników z Ministerstwa Sprawiedliwości związanych z funduszem oraz jedną osobę, która jest beneficjentem funduszu.

Jak wynika z komunikatu ABW, śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - tj. czynów z art. 231 § 1 i 2 k.k.