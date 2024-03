Żółty Ford Mustang powoli zbliżył się do skrzyżowania, by nieoczekiwanie wystartować, skasować znak i dokończyć okrążenie w zderzaku innego samochodu. Groźne zdarzenie z czeskiego miasta bawi internatów, kierowcy jednak do śmiechu nie jest. Szoferowi nie grozi jednak utrata prawa jazdy, bo... nigdy go nie miał.