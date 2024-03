"Na pstryknięcie palcami benzyny po 5,19 nie będzie". Minister przyznaje

- Na pstryknięcie palcami tego oczywiście nie będzie - mówi Andrzej Domański, odnosząc się do obniżki cen benzyny do kwoty 5,19 zł. Jeden z postulatów wyborczych Platformy Obywatelskiej, zdaniem ministra finansów, jest obecnie niemożliwy do realizacji ze względu na zmiany na rynkach światowych.

Jednym z tematów programu "Graffiti" był jeden z "konkretów" przedstawianych przez Donalda Tuska w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w październiku ubiegłego roku.

Wówczas lider KO zapewniał, że jego ugrupowanie będzie w stanie doprowadzić do obniżki cen paliw do poziomu 5,19 zł za litr.

Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego obecnie nie ma jednak możliwości do wprowadzenia tego typu przepisów.

- My o cenach dla Polaków rozmawiamy bardzo często, nie tylko paliw, energii czy żywności. Widzimy, co dzieje się na rynku paliw. Cena ropy wzrosła od początku roku o prawie 15 procent i to znajduje przełożenie na ceny na stacjach benzynowych - tłumaczył polityk.

Benzyna po 5,19. Minister finansów: "W tym miesiącu nie będzie"

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał zatem, czy szef resortu finansów publicznych będzie "pierwszym odważnym w rządzie, który powie to co wszyscy wiedzą, że nie będzie benzyny za 5,19 zł, a premier Tusk przesadził w kampanii z deklaracjami".

- Może tyle kosztować. Potrzebujemy do tego spadających cen ropy i przyjrzenia się marżom realizowanym przez Orlen - zapewnił Domański i dodał, że "na pstryknięcie palcami to oczywiście nie będzie". - Przy cenie ropy, która rośnie od początku roku, to benzyny po 5,19 w tym miesiącu nie będzie - dodał.

Jednocześnie polityk podkreślił, że nie jest prawdą, że "pan premier przesadził" w trakcie składania obietnic wyborczych.

- Mamy intencję bardzo jasną, chcemy, żeby ceny energii, w tym paliw były niskie. Będziemy działać na rzecz poprawy sytuacji konkurencyjnej na rynku paliw, po to, żeby ceny były niższe - stwierdził.