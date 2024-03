Za tegoroczny koszyczek wielkanocny zapłacimy o 30 złotych mniej niż w roku ubiegłym - tak wynika z porównania cen, które przeprowadziła reporterka Polsat News. Pozytywne wieści mają również eksperci, którzy mówią, że jeżeli za niektóre produkty będziemy musieli sięgnąć głębiej do kieszeni to nie zrujnuje to naszego budżetu jak w ostatnich latach.