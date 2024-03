Wielkanoc a przerwa szkolna. Kiedy uczniowie mają wolne?

Wielkanoc w 2024 roku - kiedy wypada?

Wielkanoc to święto ruchome. Jest obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Ma to związek z tradycją żydowską przekazaną w Ewangelii. W czasach, kiedy żył Chrystus, do wyznaczania datstosowano hebrajski kalendarz solarno-lunarny. Święto Paschy, kiedy ukrzyżowano Jezusa, przypadało na 14 dzień miesiąca nisan.

ZOBACZ: Wielka Brytania: Ukradł 200 tys. czekoladowych jajek. "Zajączek wielkanocny" trafił do aresztu

Dostosowanie kalendarza lunarnego do juliańskiego pozwoliło więc skonkretyzować datę najważniejszego święta dla katolików. W 2024 roku święta wielkanocne wypadają na przełomie marca i kwietnia. Niedziela Wielkanocna - 31 marca, a Poniedziałek Wielkanocny - 1 kwietnia.

Święta wielkanocne a dni wolne od nauki

Wielkanocna przerwa, zaraz po feriach zimowych, jest drugim najdłuższym okresem w pierwszej połowie roku, w którym przypadają dni wolne od zajęć w szkołach. Zgodnie z kalendarzem Ministerstwa Edukacji Narodowej tegoroczne ferie wielkanocne potrwają od 28 marca do 4 kwietnia.

Uczniowie mogą więc planować swój czas wolny od czwartku poprzedzającego Wielkanoc aż do następującej po niej środy. Przerwa wiosenna związana ze świętami wielkanocnymi obejmuje zatem aż 6 dni. Skorzystać z niej mogą wszyscy uczniowie uczęszczający do polskich szkół.

ZOBACZ: Sukces lekarzy w USA. Udała się trudna operacja małej Ady

Jeśli młodzież, która obchodzi te święta w innym terminie, nie weźmie udziału w zajęciach, jest zobowiązana do okazania usprawiedliwienia za nieobecność w szkole. Głównie dotyczy to osób wyznania prawosławnego. Wielkanocne święta prawosławne najczęściej są obchodzone w późniejszym terminie niż katolickie. To dlatego, że katolicy posługują się kalendarzem gregoriańskim, z kolei wyznawcy prawosławia sięgają po kalendarz juliański. W 2024 roku prawosławna Wielkanoc wypada 5 maja, a więc ponad miesiąc później niż święta obchodzone przez katolików.

Jak wykorzystać wielkanocną przerwę szkolną?

Oczywiście szkolna przerwa dla większości uczniów jest pretekstem do odpoczynku od nauki. Jakkolwiek jest to dobra okazja, aby nadrobić zaległości w edukacji i zabłysnąć zdobytą wiedzą po powrocie do szkoły czy na uczelnię. Przerwa świąteczna to również dobry czas spotkanie z rodziną lub aktywny wypoczynek.

ZOBACZ: Uwaga na żmije zygzakowate. Leśnicy ostrzegają spacerowiczów

Spacer w pobliskim parku czy lesie, a może rowerowy wypad? Jeżeli aura będzie sprzyjać, świeże wiosenne powietrze i towarzystwo najbliższych to przepis na sukces. Jeśli jednak pogoda okaże się kapryśna, głowa do góry! Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaszyć się w domu i sięgnąć po ulubioną lekturę, urządzić maraton filmowy czy oddać się wirtualnej rozrywce z rodziną bądź przyjaciółmi. Czas wolny z pewnością pomoże naładować akumulatory przed powrotem do szkoły.

WIDEO: Anna Maria Żukowska o podwyżkach rachunków za prąd: Minie pół roku zanim Polacy zorientują się Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ / polsatnews.pl