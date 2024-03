Do Rosji płyną z całego świata kondolencje. "Horror niewinnych cywilów jest nie do przyjęcia" - przekazała premier Włoch Giorgia Meloni. Atak terrorystyczny potępił również kanclerz Niemiec Olaf Scholz. "Najgłębsze kondolencje narodowi rosyjskiemu w związku z ohydnym atakiem" - napisał z kolei premier Węgier Viktor Orban. W piątek w ataku pod Moskwą zginęło co najmniej 115 osób.