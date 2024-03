- Będziemy wzmacniać obecność wojska polskiego we wszystkich przygranicznych województwach na wschodzie. Chcę was o tym zapewnić, bo to jest nasza racja stanu - zapowiedział podczas konwencji wyborczej Trzeciej Drogi wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Równocześnie rząd zamierza wzmocnić mur graniczny z Białorusią.