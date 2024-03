Wiatr w całej Polsce w nocy z soboty na niedzielę ma być silny, porywisty i osiągać do 70 km na godzinę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane w sobotę przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ma dotyczyć w szczególności województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, śląskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Noc w całym kraju ma być pochmurna. Miejscami występować może deszcz i deszcz ze śniegiem, a najwięcej opadów prognozowanych jest w południowo-wschodniej części Polski.

IMGW wydaje ostrzeżenie. Porywisty wiatr w większości kraju

W Karpatach może spaść od 10 do 15 cm śniegu. Temperatura będzie wahać się od -1 stopni C na północny i kotlinach górskich do 4 stopni na wschodzie. Ostrzeżenia przed przymrozkami wydane zostały dla województwa kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

W województwach dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim wystąpiły także pierwsze burze. Silny wiatr w sobotę spowodował szkody w wielu miejscach na południu kraju. W Krakowie w godzinach popołudniowych strażacy musieli interweniować prawie 200 razy w związku z incydentami związanymi z porywistym wiatrem. Na Osiedlu Kazimierzowskim drzewo spadło na dwa samochody, a w Kopance niedaleko Skawiny uszkodzony został dach budynku.