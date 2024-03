"Ratownicy będą potrzebowali jeszcze kilku dni, aby całkowicie uprzątnąć gruz" - napisał w mediach społecznościowych gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow. Polityk wskazał, że obecnie utrudnieniem w akcji jest dostęp do ściany, która wymaga wyburzenia.

Worobiow wskazał, że w nieodległej przyszłości przyjedzie specjalny drobny sprzęt, który ułatwi oczyszczanie dostępu i zapewni ratownikom z przejściem. "Pomoże to w kontynuowaniu akcji poszukiwawczej" - dodał.

Atak pod Moskwą. Crocus City Hall w gruzach

W piątek wieczorem w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą doszło do strzelaniny. Na skutek zamachu rannych zostało ponad 100 osób, lokalne służby informują także o śmierci co najmniej 133 osób. Tragiczny bilans może wzrosnąć.

ZOBACZ: Wołodymyr Zełenski odpowiada Kremlowi. "Próbują zrzucić winę na kogoś innego"

New York Times wskazał, że amerykański wywiad posiadał informacje o możliwym ataku terrorystycznym w Rosji i przekazał te doniesienia nieoficjalnymi kanałami Kremlowi. 7 marca amerykańska ambasada w Moskwie wydała zalecenie dla obywateli USA przebywających w Rosji, by przez najbliższe 48 nie uczestniczyli w zgromadzeniach masowych.

Zamach w Rosji. Antyukraińska narracja Kremla

Kreml w swojej narracji o ataku pod Moskwą kieruje wzrok w kierunku Ukrainy. Władimir Putin w czasie swojego przemówienia zasugerował, że to Ukraińcy są współwinni atakowi. Prezydent Rosji powtórzył informacje ogłoszone wcześniej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, że zatrzymano w związku z zamachem 11 osób, a także, że czterej sprawcy "ruszyli w kierunku Ukrainy", gdzie miało być dla nich "przygotowane okno do przekroczenia granicy".





ZOBACZ: Zamach pod Moskwą. Władimir Putin ogłosił żałobę narodową

Do oskarżeń rosyjskich władz odniósł się prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski we wpisie w mediach społecznościowych stwierdził, że "to co wydarzyło się wczoraj w Moskwie jest oczywiste, a Putin i inne szumowiny po prostu próbują zrzucić winę na kogoś innego". Wskazał również, że Kreml zawsze stosuje te same metody przerzucenia odpowiedzialności.