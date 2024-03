Kilkadziesiąt godzin dzieli nas od finału baraży do Mistrzostw Europy 2024. Tymczasem na ostatnią chwilę polski selekcjoner dokonuje przeglądu kadr. Z drużyną pożegnał się Matty Cash, który nabawił się kontuzji. W jego miejsce pojawił się skrzydłowy Legii Warszawa Paweł Wszołek. To nie jedyna zmiana w drużynie Michała Probierza przygotowującej się do wtorkowego starcia z Walią.