Biały Dom skomentował atak pod Moskwą. "Materiały są wstrząsające"

W piątek po godzinie 18:00 w obwodzie moskiewskim doszło do eksplozji i strzelaniny w sali koncertowej "Krokus" (Crocus City Hall). Według rosyjskich mediów do zdarzenia doszło na koncercie grupy "Picnic".

Do sieci trafiły nagrania i zdjęcia ze zdarzenia. Widać na nich spanikowanych ludzi uciekających przed strzelającymi do nich napastnikami, gęsty dym i płomienie. Słychać eksplozje.

ZOBACZ: Kto stoi za wydarzeniami pod Moskwą? Ekspert wskazuje na dwie możliwości

W związku z rozprzestrzeniającym się pożarem osoby przebywające budynku narażone są na ogromne niebezpieczeństwo. Dach konstrukcji zaczął się rozpadać. Płomienie widać w odległości kilku kilometrów od miejsca zdarzenia.

Według TASS na dachu znajdują się uwięzione osoby. Kilkaset osób może ukrywać się w piwnicy i na czwartym piętrze. Około 21 podano, że ogień zaczyna gasnąć. Pożar miał objąć obszar 12,900 kilometrów kwadratowych.

Atak na salę koncertową w Rosji. Biały Dom reaguje

Do zdarzeń w piątek odniósł się rzecznik Białego Domu John Kirby. - W tej chwili nic nie wskazuje na to jakikolwiek udział Ukrainy czy Ukraińców w strzelaninie - powiedział reporterom. - Wyprowadziłbym was z błędu o tak wczesnej porze ( w USA - red.), jeśli chodzi o jakiekolwiek połączenie z Ukrainą - podkreślił.

Biały Dom skomentował atak w Moskwie, stwierdzając, że materiały filmowe ze strzelaniny w okolicach stolicy Rosji są "wstrząsające i trudne do oglądania".

Dodał, że prezydent Joe Biden jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji.

WIDEO: Nagła śmierć partnera Aryny Sabalenki. Konstantin Kołcow miał 42 lata Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml / PAP / AFP