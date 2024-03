W obwodzie moskiewskim doszło do eksplozji w ratuszu "Krokus" podczas koncertu. Padły strzały. Trwa ewakuacja ludzi i gaszenie pożaru budynku. Rosyjskie media twierdzą, że znajdowało się w nim co najmniej sto osób, liczba ofiar może wynieść 50.

Informacja o strzelaninie pojawiła się w piątek po godz. 18 w Krasnogorsku pod Moskwą. Według rosyjskich mediów do zdarzenia doszło na koncercie grupy "Picnic", muzycy nie odnieśli obrażeń.

Strzelanina pod Moskwą. Zawalił się dach hali koncertowej

Do sieci trafiły również nagrania ze zdarzenia. Słychać na nich strzały, a później dźwięk przypominający odgłos eksplozji. Później widać ludzi w popłochu wybiegających z budynku.

W ratuszu "Krokus" wybuchł również pożar. Według rosyjskich źródeł strażacy nie mogą rozpocząć gaszenia ze względu na zagrożenie życia osób, które wciąż przebywają w budynku sali koncertowej.

Z budynku wydobywa się dym i widać płomienie, a dach zaczął się zapadać. Płomienie widać w odległości kilku kilometrów od miejsca zdarzenia. Wedug TASS na dachu znajdują się uwięzione osoby.

W budynku było ponad 100 osób. Budynek może pomieścić 7500 osób. Rosyjskie media, na które powołuje się Anton Heraszczenko, doradca ministra spraw wewnętrznych, donoszą, że zginąć miało około 50 osób, a ponad 50 zostało rannych. Według Reutersa liczba ofiar to co najmniej 14 osób.

Według korespondenta propagandowej RIA Novosti ogień otworzyły trzy zamaskowane osoby. Mieli oni rzucić granat lub pombę, co doprowadziło do pożaru. Według świadków były to strzały z karabinu maszynowego. Media piszą o ataku terrorystycznym. Pojawiają się doniesienia, że terroryści zabarykadowali się wewnątrz budynku.

Na miejsce przybyli policjanci i strażacy. Na miejsce zostało wysłanych 50 zespołów medycznych. Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow oświadczył, że powołał w tej sprawie sztab operacyjny. W Podmoskiewskim Podolsku odwołano imprezy masowe w związku z incydentem w ratuszu.