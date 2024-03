Atak w Rosji. Świadkowie wskazują, jak zaczęła się strzelanina

Świadkowie, którzy przeżyli atak na salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą opowiedzieli o dramatycznych chwilach, jakie przeżyli. Jak mówią, napastnicy ustawili się w kolejce do wejścia. To wówczas padły pierwsze strzały.

- Strzelanina zaczęła się, gdy część ludzi stała jeszcze w kolejce do wejścia do budynku i w sali koncertowej - mówią świadkowie zdarzeń w Krasnogorsku.

Mieli być uzbrojeni w karabinki automatyczne, miotacze ognia i różną amunicję - podał portal Ważnyje Istorii.

Inni świadkowie mówią, że rzucali koktajlami Mołotowa.

Atak na salę koncertową w Rosji. Relacja świadków

Napastnicy strzelali do ludzi i podpalili salę koncertową - wynika z opublikowanych materiałów w mediach społecznościowych.

Podczas ucieczki ludzie zaczęli się wzajemnie taranować. Wyjścia z budynku były zablokowane. Ok. 100 osób ukryło się na poziomie -1, skąd wyprowadziła ich straż pożarna - relacjonuje serwis. Jak dodaje, siły specjalne przybyły na miejsce dopiero po ok. 40 minutach od rozpoczęcia strzelaniny w Crocus City Hall.

Kobieta opowiedziała portalowi, że jej matka i siostra stały w kolejce do wejścia, bo spóźniły się na koncert. - I część terrorystów stała w tej samej kolejce, z tyłu, zaczęli strzelać do ludzi. Jednocześnie podpalili salę i strzelali do ludzi na parterze - relacjonuje.

"Nie zdałam sobie od razu sprawy, co się dzieje"

- Pamiętam, że na sali byli ludzie w różnym wieku: i starsi, i nawet z małymi dziećmi - opowiedziała portalowi Meduza Olga, która była na miejscu zdarzenia.

- Byłam już w sali na swoim miejscu, gdy wszystko się zaczęło i nie zdałam sobie od razu sprawy, co się dzieje. Pięć minut przed rozpoczęciem koncertu słychać było dziwny szum (...)" - relacjonowała kobieta. "Potem było słychać wybuchy jakby petard, nie uświadomiłam sobie od razu, że to strzały. (...) Strzelano dosyć daleko ode mnie, w holu. Potem przez salę przebiegli pracownicy Krokusa i wszystkich zagonili do sceny, przez nią udało się dotrzeć do wyjścia. Kiedy biegłam, słyszałam, jak krzyczeli ludzie, którzy kogoś zgubili w tłumie" - dodała.

W ataku zginęło co najmniej 40 osób, a około 100 zostało rannych. To jednak wstępny bilans tragedii, który może wzrosnąć.

