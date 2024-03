W czwartek gośćmi programu będą:

Jan Krzysztof Ardanowski - minister rolnictwa w latach 2018-2020. Poseł PiS.



Wiktor Szumlewicz - prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.



Izabela Zygmunt - specjalistka ds. Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Michał Nowacki - Ruch Młodych Farmerów.

"Lepsza Polska" to nowe otwarcie w programach publicystycznych. Prowadząca będzie wspólnie ze swoimi gośćmi szukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Bez agresji i jałowych sporów, które zatruwają debatę publiczną.

- Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. I program będzie taką właśnie platformą rzeczowej debaty w ważnych sprawach. Jestem przekonana, że można zrobić merytoryczną, dociekliwą i kulturalną debatę bez kłótni. Chciałabym tak prowadzić dyskusję, żeby widz miał poczucie ze czegoś się dowiaduje. Polsat zawsze był miejscem uczciwej debaty, mam nadzieję że mój program będzie cegiełką do tego co Polsat już robi. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce". Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i odpowiedzieć na pytania jak wyjść z kryzysów, w których utknęliśmy, będzie mile widziany. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Spierajmy się, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, gdy przychodzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak mają wyglądać konkretne rozwiązania - mówi Dorota Gawryluk.

Wideo: Program "Lepsza Polska". Jak bardzo jesteśmy nieprzygotowani do wojny?

red/ / Polsatnews.pl