Choć stłuczki na parkingach nie należą do rzadkości, to w przypadku tej w stołecznej Galerii Westfield Mokotów, uczestnicy mogą mówić o wyjątkowym pechu. Jedna z kierujących doprowadziła do kolizji i uszkodziła luksusowe auta, których wartość liczona jest w setkach tysięcy złotych. Zniszczeniu uległą też ładowarka do samochodów elektrycznych.