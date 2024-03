Losowanie składów orzekających oraz jawność posiedzeń - m.in takich zmian w regulaminie Trybunału Stanu chce sześcioro sędziów. Zwrócili się do przewodniczącej o zwołanie w tym celu pełnego składu TS. - Projekt nowego regulaminu trybunału był przez nas opracowywany przez ostatnie ponad dwa miesiące - wyjaśnia w rozmowie z Interią mec. Przemysław Rosati.

O wniosku poinformowała w środę Naczelna Rada Adwokacka. Sygnatariusze wniosku są adwokatami, wśród nich jest prezes NRA Przemysław Rosati. Pod wnioskiem podpisali się też: Kamila Ferenc, Jacek Dubois, Marek Małecki, Marek Mikołajczyk i Piotr Zientarski. Wniosek został złożony w Sądzie Najwyższym, który wykonuje obsługę kancelaryjną oraz czynności sekretariatu Trybunału Stanu.

"Celem wniosku jest zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu oraz uchylenie obecnego regulaminu TS i uchwalenie nowego regulaminu TS, aby przede wszystkim wprowadzić losowanie składów orzekających i jawność posiedzeń pełnego składu TS" - przekazała NRA.

Zmiany w regulaminie Trybunału Stanu. O co wnioskują sędziowie?

Jak napisano we wniosku, który został udostępniony na profilu mec. Rosatiego na platformie X, sędziowie TS postulują o wprowadzenie losowania składów orzekających w pierwszej i w drugiej instancji, w tym przewodniczących tych składów i sędziów: sprawozdawcy oraz zapasowego. Obecnie składy wyznacza przewodniczący TS.

Ponadto szóstka sędziów chce, aby posiedzenia składów orzekających TS wyznaczał przewodniczący danego składu. Chcą też jawności posiedzeń pełnego składu TS - w szczególności poprzez umożliwienie publiczności obserwowania posiedzeń, a także umożliwienie mediom realizacji transmisji obrad.

W nowym regulaminie TS - ich zdaniem - powinna się też znaleźć "możliwość wyznaczenia zastępcy przewodniczącego TS do realizacji uprawnień i obowiązków przewodniczącego TS, na mocy uchwały pełnego składu TS". Zaproponowano również, aby każdy członek TS mógł złożyć wniosek o uzupełnienie porządku posiedzenia pełnego składu TS. Według nich przepisy regulujące wewnętrzne urzędowanie TS i obrady pełnego składu TS powinny zostać doprecyzowane i rozwinięte.

Jak przypomniano - zgodnie z obecnym regulaminem TS - przewodniczący TS jest obowiązany zwołać posiedzenie pełnego składu TS w ciągu 45 dni od złożenia pisemnego wniosku przez co najmniej pięciu członków Trybunału.

Przemysław Rosati: Zapowiedź premiera nie ma bezpośredniego wpływu na złożenie wniosku

W rozmowie z Interią mec. Przemysław Rosati zaznaczył, że wczorajsza zapowiedź premiera nie ma bezpośredniego wpływu na złożenie wniosku.

Szefa rządu Donald Tusk poinformował we wtorek, że "wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego jest już gotowy".

- Projekt nowego regulaminu trybunału był przez nas opracowywany przez ostatnie ponad dwa miesiące. Wymagało to czasu, ponieważ powstał nowy projekt - powiedział prezes NRA.

Jak wskazał, "tego typu zapowiedzi, że w tej kadencji jest prawdopodobieństwo skierowania wniosków o pociągnięcie określonych osób do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu, pojawiają się od co najmniej ubiegłego roku i co jakiś czas wracają z większą intensywnością".

