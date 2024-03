Warunki pogodowe nad naszym krajem znów będą determinować ciepłe masy powietrza z południa i zachodu. Dziś jeszcze nieśmiało, ze sporym kontrastem termicznym między wschodem a zachodem kraju, ale wraca wiosna. Co warto odnotować – dziś przyniesie ze sobą całkiem ładną, słoneczną aurę nad sporą częścią Polski.

Krótko po wschodzie słońca temperatury w całej Polsce będą bardzo wyrównane, zbliżone do 2 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej tylko w Beskidzie Żywieckim, Tatrach i Bieszczadach. Tam okolice jednego stopnia poniżej zera.

Prognoza pogody: Zimny poranek, słońce na zachodzie

Pięknej, słonecznej pogody spodziewamy się zwłaszcza na zachodzie i w centrum kraju:

w województwie lubuskim,

na Dolnym Śląsku,

w Wielkopolsce,

na Opolszczyźnie,

na Górnym Śląsku,

w zachodniej Małopolsce,

w województwie kujawsko-pomorskim.

Z biegiem czasu chmury ustąpią też znad Pomorza. W pozostałych regionach kraju zachmurzenie duże lub umiarkowane jednak padać nie powinno. Warto odnotować też, że w niemal całej Polsce biomet będzie korzystny. Pogoda będzie negatywnie wpływać na nasze samopoczucie tylko na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Przyjemne temperatury na zachodzie, sporo słońca

W tzw. południe słoneczne, w ujęciu termicznym Polskę będzie można podzielić na trzy strefy:

ciepłą, ze wskazaniami zbliżonymi do 13 stopni Celsjusza. Tu wyróżniają się dwa regiony: woj. lubuskie, Dolny Śląsk ,

, umiarkowaną, gdzie słupki rtęci dobiją do 10-11 kresek (Pomorze, ziemia kujawska, Wielkopolska, ziemia łódzka, Warmia, Mazury, zachodnia część Mazowsza, Opolszczyzna, Górny Śląsk, ziemia kielecka i Małopolska),

chłodną, ze wskazaniami zbliżonymi do 5-6 stopni (Podlasie, wschodnia część Mazowsza, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Pogórza Przedtatrzańskie i Tatry).

Słonecznie na zachód od linii Koszalin -Toruń - Łódź - Kraków - Nowy Sącz. Na wschodzie wciąż pochmurno, jednak obłoki z godziny na godzinę będą stopniowo ustępować. Przelotne opady deszczu, jednak o charakterze lokalnym, możliwe na Pomorzu Gdańskim.

W nocy niemal bez przymrozków, popada w tych dwóch regionach

Po zachodzie słońca utrzyma się podział na ciepły zachód i centrum, gdzie termometry pokażą 6-8 stopni na plusie oraz chłodny wschód, gdzie słupki rtęci dobiją zaledwie do 2-3 stopni powyżej zera. Co ciekawe, "polskim biegunem zimna" nie będą Tatry a… Bieszczady. Tam temperatura wyniesie -3 stopnie C.

Zachmurzenie zdominuje niebo w pasie północnym: na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu oraz na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Późnym wieczorem nad Pomorze Zachodnie nasunie się deszczowy front. Może popadać też na pograniczu Kielecczyzny z woj. lubelskim.



Na szczęście opady będą miały charakter lokalny. W pozostałych regionach piękna bezchmurna pogoda, stwarzająca idealne warunki do obserwacji wiosennego nieba.

