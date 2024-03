Niewielki układ baryczny, któremu zawdzięczaliśmy poniedziałkowe ochłodzenie i lokalne opady śniegu powoli zaczyna się wypełniać i nie będzie już czynnikiem dominującym w pogodzie. Nie oznacza to jednak, że już dziś, we wtorek, wrócą kilkunastostopniowe temperatury. Przed nami w miarę pogodny, jednak chłodny dzień.

Krótko po wschodzie słońca wciąż będzie zimno. Temperatury w całym kraju będą zbliżone do zera stopni Celsjusza. Chłodniej tylko w Karpatach, tam od -2 do -4 kresek. Największe szanse na rozpogodzenia rysują się na Dolnym Śląsku, jednak w całej zachodniej części Polski chmur będzie niewiele.

Prognoza pogody. Zimny poranek z licznymi rozpogodzeniami w całej Polsce

Linia gęstego, skutecznie blokującego dopływ promieni słonecznych zachmurzenia będzie ciągnąć się na wschód od Olsztyna, przez Warszawę, Łódź, Kielce i Rzeszowie. Lokalne opady śniegu w Karpatach. Istnieją pewne szanse na to, że sporo białego puchu spadnie na Podkarpaciu, w regionach przygranicznych.

Po chłodniejszym poniedziałku wrócą temperatury, którym o wiele bliżej do wiosennych, niż do zimowych wskazań. Na zachodzie słupki rtęci pokażą 8-9 stopni. W pasie centralnym i na Górnym Śląsku liczymy na 6-7 kresek. Chłodno na Podlasiu i w górach – tam okolice 2-3 stopni C.

Ładna, słoneczna pogoda zadomowi się na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. W pozostałych regionach raczej pochmurnie, choć w południowej części Opolszczyzny, Górnego Śląska i Małopolski, możliwe liczne rozpogodzenia. Późnym popołudniem intensywne opady deszczu przetoczą się przez wschodnie krańce Podkarpacia. W Bieszczadach mogą one przechodzić w śnieg z deszczem lub śnieg.

W nocy dość chłodno, ale z pięknym, rozgwieżdżonym niebem na zachodzie

Po zachodzie słońca i w nocy termika w niemal całym kraju będzie dość wyrównana: liczymy na 3-4 stopnie na plusie. Nieznacznie chłodniej tylko na Pomorzu Gdańskim, na Podlasiu i w paśmie Karpat – tam od -1 do 1 stopnia C.



Szanse na piękną, gwieździstą noc rysują się zwłaszcza w dzielnicach zachodnich. Na wschód od linii Koszalin–Poznań–Kalisz–Katowice–Żywiec raczej pochmurnie, choć bez większych szans na opady deszczu lub śniegu.

