- Niech Polska będzie ziemią, która chroni życie w każdym jego momencie, od chwili, gdy pojawia się w łonie matki, aż do jego naturalnego kresu - tymi słowami papież zwrócił się do Polaków podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. Co roku 24 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Życia.