Dawno już nie było poranka z tak niskimi temperaturami w całej Polsce. Od morza, aż po góry, w kraju rozgości się chłód. Nie ma co obawiać się rekordowych chłodów, ale po kilkunastu dniach ze wskazaniami na plusie, temperatury zbliżone do -1 stopnia Celsjusza mogą wywołać pewien dyskomfort. W Tatrach jeszcze zimniej - do 5 kresek na minusie.



Poranek będzie dość pogodny w pasie południowym: od Dolnego Śląska, przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, aż po Małopolskę i Podkarpacie rysują się duże szanse na rozpogodzenia. Wyjątkiem od tej reguły będą Karpaty - tam poprószy śnieg. W Bieszczadach pokrywa może osiągnąć grubość 1 cm. W pozostałych regionach kraju pochmurnie, bez większych szans na rozpogodzenia.

Zimno, pochmurnie i z lokalnymi opadami deszczu

Będzie to dość chłodny dzień. W niemal całej Polsce słupki rtęci wyhamują między 1 a 3 stopniami na plusie. Nieco cieplej tylko na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku - tam spodziewamy się 5-6 kresek powyżej zera. Niemal nad całym krajem rozgoszczą się chmury piętra niskiego.

fot za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km)

Niewielkie szanse na okienko pogodowe rysują się tylko na pograniczu polsko-czeskim, ze szczególnym wskazaniem na Karkonosze i Kotlinę Kłodzką.

Nad Mazowszem będzie wypełniał się układ niskiego ciśnienia, któremu mieszkańcy tej części Polski będą zawdzięczać lokalne opady deszczu, być może deszczu ze śniegiem. Nie możemy wykluczyć też przelotnych, wręcz punktowych opadów na Warmii i Mazurach.

W nocy zimno, ale zachmurzenie będzie ustępować

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że wieczorem i w nocy termometry w całej Polsce pokażą od -1 do +1 stopnia Celsjusza. Odrobinę chłodniej tylko w Beskidzie Żywieckim i w Tatrach - tam okolice czterech kresek poniżej zera.

Z godziny na godzinę chmur nad Polską będzie coraz mniej. Szanse na piękną nocną pogodę rysują się zwłaszcza:

na Mazowszu ,

, w województwie kujawsko - pomorskim ,

- , na Górnym Śląsku (zwłaszcza w okolicach Bramy Morawskiej),

(zwłaszcza w okolicach Bramy Morawskiej), w praktycznie całym paśmie Sudetów.

W pozostałych regionach pochmurnie. Niewielkie opady śniegu możliwe w Karpatach - będą one miały jednak charakter symboliczny i raczej nie przetrwają do wtorkowego świtu.

red. / Polsatnews.pl