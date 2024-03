W poniedziałek Rada Bezpieczeństwa ONZ debatowała nad "utrzymaniem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozbrojeniem nuklearnym oraz nieproliferacją", czyli nierozpowszechnianiem broni nuklearnej.

Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ Linda Thomas-Greenfield podkreśliła, że od czasu inwazji na Ukrainę, Rosja stosuje agresywną retorykę odnośnie do potencjalnego wykorzystania broni jądrowej. Przedstawiła możliwe rozwiązanie, które miałoby zapobiec rosnącemu napięciu międzynarodowemu.

- Stany Zjednoczone są skłonne zaangażować się bilateralne w rozmowy na temat kontroli zbrojeń z Rosją i Chinami teraz i bez warunków wstępnych. Wszystko, co muszą zrobić, to powiedzieć "tak" i usiąść do stołu w dobrej wierze - powiedziała ambasador podczas posiedzenia.

Ponadto wskazała, że państwa posiadające broń jądrową powinny przygotować moratorium dotyczące zasad testów jądrowych.

Zawieszony traktat New START

Na początku 2023 roku Władimir Putin ogłosił, że Rosja zawiesza swoje członkostwo w traktacie New START, czyli umowie pomiędzy Waszyngtonem i Moskwą o redukcji broni jądrowej. New START przewiduje między innymi limit posiadanych głowic jądrowych.

Rosjanie twierdzą, że nadal przestrzegają określonych w traktacie limitów i będą informować Amerykanów o wystrzelonych pociskach balistycznych.

W czerwcu 2023 roku Waszyngton cofnął wizy inspektorom nuklearnym Rosji. USA określiły ten ruch jako "zgodny z prawem środek zaradczy" w związku z "ciągłym łamaniem" traktatu New START przez Rosję.