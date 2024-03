Niemal tydzień temu, we wtorek 12 marca, członkowie Legionu Wolność Rosji, Rosyjskiego Korpusu Ochotniczego oraz Batalionu Syberyjskiego przekroczyli granicę i weszli do obwodów biełgorodzkiego i kurskiego na południowym zachodzie Rosji.

W kilku miejscowościach doszło do walk bojowników z żołnierzami rosyjskiej armii.

Ukraina. Kolejne sukcesy rosyjskich bojowników

Rebelianci już w pierwszych dniach ofensywy odnieśli sukcesy - zdobyli małą wioskę Łozowaja Rudka w regionie Biełgorodu oraz małe przygraniczne miasto Tetkino w obwodzie kurskim.

W niedzielę Legion Wolności Rosji poinformował o zajęciu wsi Gorkowski w obwodzie biełgorodzkim, która położona jest półtora kilometra od granicy z Ukrainą. W operacji uczestniczyli także ochotnicy z Czeczeńskiej Republiki Iczkerii.

"Wspólna praca rosyjskich sił wyzwoleńczych i ochotników z Iczkerii daje znakomite efekty" - poinformowali bojownicy. Na dowód opublikowali zdjęcie z zajmowania budynku lokalnej administracji.

Kilka godzin później pojawiły się informacje o kolejnej zdobytej miejscowości. Tym razem chodzi o wieś Kozinka w obwodzie biełgorodzkim.



"Trwa kontynuacja ograniczonej akcji specjalnej sił ochotniczych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Flagi Batalionu Syberyjskiego i RDK pojawiły się we wsi Kozinka w Federacji Rosyjskiej" - podały służby prasowe Batalionu Syberyjskiego.



Do wiadomości załączono także zdjęcie, na którym widoczny jest żołnierz batalionu w towarzystwie dwóch innych bojowników trzymających flagi obydwu wymienionych jednostek.

Planują marsz na Moskwę

Rosyjscy ochotnicy walczący po stronie Ukrainy zapowiadają że ich celem jest wyzwolenie kraju od Władimira Putina.

- Ludzie są gotowi do walki. Wzywamy wszystkich do przyłączenia się do nas w tej walce przeciw Putinowi - powiedział Aleksiej Baranowski z Legionu Wolności Rosji, zaznaczając, że dziś to uzbrojeni ochotnicy są "prawdziwą rosyjską opozycją".

Jak dodał, "ostatecznym celem bojowników jest marsz na Moskwę".

Rosyjskie ministerstwo obrony narodowej póki co milczy na temat walk wewnątrz kraju. Urzędnicy twierdza natomiast, że "wszystkie próby sforsowania granicy w obwodzie biełgorodzkim zostały odparte".