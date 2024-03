Egotyczne wymagania. Ogłoszenie o pracę robi furorę

Znasz biegle języki zulu, ndebele, shona, tswana, sotho? Jeśli tak, możesz zgłosić się do urzędu pracy w Krakowie, gdzie właśnie pojawiło się nietypowe ogłoszenie o pracę. Niestety, wyśrubowane wymagania nie idą w parze z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Za znajomość pięciu języków z południa Afryki przewiduje się najniższą krajową.

Jedno z ogłoszeń na stronie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie robi furorę. Tamtejsze przedszkole międzynarodowe i żłobek poszukują tłumacza. Istnieją jednak uzasadnione obawy, że chętnych może być niewielu.

Pracodawca wymaga bowiem biegłej znajomości pięciu południowoafrykańskich języków: zulu, ndebele, shona, tswana, sotho. Posługują się nimi m.in. mieszkańcy RPA, Zimbabwe czy Botswany, dla których Kraków niekoniecznie jest popularnym kierunkiem emigracji. Trudno oszacować, jaka jest znajomość tych języków wśród miejscowych studentów afrykanistyki.

Do pracy potrzebna jest również umiejętność pracy z dziećmi i wykształcenie min. podstawowe.

Choć wymagania są egotyczne, to wynagrodzenie już całkiem polskie - wynosi zaledwie 4242 zł brutto, czyli minimalną krajową. Pracodawca w ogłoszeniu nie zapewnia również ewentualnych kosztów przyjazdu do Polski ani zakwaterowania.

Reporterka Polsat News zapytała o szczegóły oferty w krakowskim urzędzie.

- Pracodawca poszukuje tłumacza, zapewnia umowę o pracę, minimalną krajową, nie zawarł w ogłoszeniu żadnych wymagań dyskryminujących w związku z czym nie mieliśmy powodu, żeby takiej oferty nie przyjąć - tłumaczy Magdalena Żuchowicz z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. - Chodzi tak naprawdę o pracę z dziećmi w przedszkolu, do którego uczęszczają dzieci z różnych części świata m.in. z Afryki.

Razem z ogłoszeniem do urzędu wpłynęła również prośba o wydanie tzw. informacji starosty. Chodzi o dokument wydawany przez powiatowy urząd pracy, kiedy pracodawca chce zatrudnić osobę z zagranicy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Aby takie zezwolenie zostało wydane, przedsiębiorca najpierw musi umieścić ogłoszenie w urzędzie do pracy. Jeśli nie znajdzie się w polskich rejestrach bezrobotny z odpowiednimi kwalifikacjami, może on zgłosić się do urzędu o zgodę na pracę zagranicznego kandydata.