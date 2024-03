Jak przekazało natomiast Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej, drugie miejsce w głosowaniu przypadło kandydatowi Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Nikołajowi Charitonowi, który w sondażu exit poll osiągnął 4,6 proc. poparcia.

Trzecią lokatę przypisano Władysławowi Dawankowowi (4,2 proc.), a ostatnie, czwarte miejsce zajął reprezentant LDPR Leonid Słucki (3 proc.).

Więcej informacji wkrótce.

"Wybory" w Rosji rozpoczęły się w piątek i po raz pierwszy w historii trwały trzy dni. W niedzielę jako ostatnie zamknięte zostały lokale wyborcze w obwodzie królewieckim - o 19:00 czasu polskiego. Godzinę wcześniej głosowanie zakończyło się w Moskwie. "Wybory" odbywały się również na terytoriach Ukrainy okupowanych przez Kreml.

Oprócz nazwiska 71-letniego Władimira Putina na kartach do głosowania znalazły się nazwiska jego formalnych kontrkandydatów: 76-letniego Nikołaja Charitonowa, 40-letniego Władisława Dawankowa i 56-letniego Leonida Słuckiego.

Wybory w Rosji. Podpalone lokale, farba w urnach

W trakcie "wyborów" w Rosji dochodziło do incydentów. Wyborcy wylewali farbę do urn czy podkładali ogień w lokalach wyborczych. W Biełogrodzie głosowanie przerwano z powodu eksplozji.

Z kolei hakerzy z Ukrainy sparaliżowali system informatyczny w wyniku czego część obywateli nie mogła oddać głosu przez internet. W sieci krążą też filmy, na których do lokali wyborczych wchodzą mundurowi i - zaglądając za zasłony - sprawdzają, na kogo zagłosowali obecni tam obywatele.

ZOBACZ: Wybory w Rosji. Julia Nawalna przed ambasadą w Berlinie. Zjawiła się o kluczowej porze

W marcu niezależny portal Meduza, powołując się na źródła na Kremlu, informował, że plan Moskwy zakłada, by Putin w tegorocznych "wyborach" otrzymał ponad 80 proc. głosów przy jednocześnie wysokiej frekwencji, sięgającej od 70 do 80 proc.

Tegoroczne głosowanie odbyło się dwa lata po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę oraz miesiąc po śmierci Aleksieja Nawalnego, głównego oponenta Putina i przeciwnika Kremla.

Władimir Putin rządzi od ponad 20 lat

Władimir Putin na czele Rosji stoi od 1999 roku. W latach 2008-2012 pełnił funkcję premiera, co wówczas oceniono jako wybieg, by ominąć limit kadencji. Ten kilka lat temu w ramach zmian wprowadzonych w konstytucji usunięto. Jeśli trzymać się formalnych zapisów Putin będzie mógł rządzić Rosją do 2036 roku, kiedy to skończy 84 lata.

W 2023 roku Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania dyktatora i komisarz do spraw praw dzieci Marii Lwowej-Biełowej. Oboje są podejrzewani o popełnienie zbrodni wojennych. Chodzi o deportacje ukraińskich dzieci.