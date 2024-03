W piątek Komisja Europejska potwierdziła, że przekaże europejskim firmom zbrojeniowym 500 mln euro, aby zwiększyły produkcję amunicji artyleryjskiej. Okazało się, że do Polski z tej puli trafi około 2,1 mln euro. Dofinansowanie otrzymał tylko Dezamet należący do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pozostałe dwie firmy, które ubiegały się o środki - Mesko i Nitrochem - nie spełniły warunków konkursu.

O sprawie dyskutowali goście Agnieszki Gozdyry w programie "Debata Dnia".

Pieniądze na amunicję. "Błaszczak chyba się zakiwał" vs. "Tusk miał trzy miesiące"

- Pan minister (Mariusz-red) Błaszczak chyba się zakiwał, używając takiej piłkarskiej metafory, dlatego że zwołując konferencję prasową, krytykował de facto samego siebie, swoje działania, bo musimy też państwu przypomnieć, że konkurs rozpoczął się w październiku zeszłego roku i zakończył 13 grudnia, czyli w dniu zaprzysiężenia nowego rządu - powiedział Waldemar Sługocki (KO), wiceminister rozwoju i technologii.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic z Nowej Lewicy uznała z kolei jedną z wypowiedzi byłego szefa MON za skandaliczną. - Pan Mariusz Błaszczak tłumaczył w radiu, że on właściwie nie nadzorował zgłaszania tych wniosków, bo on nie ma nic wspólnego ze spółkami Skarbu Państwa, że właściwie niczego nie nadzorował, nie komentował, nie pomagał w składaniu tych wniosków i to właściwie nie jego sprawa - mówiła.

- Pan premier Tusk miał trzy miesiące. Powiedział, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra i jednak go ograli - stwierdził poseł Dariusz Stefaniuk z PiS.

- Składał wnioski rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, a kto powinien te wnioski lobbować w Unii Europejskiej? - dodał, na co roześmiała się posłanka Lewicy. - Mogą się państwo śmiać, ale nie macie argumentów - stwierdził Stefaniuk.