"Zajmij się pan wreszcie pracą". Spięcie Marcina Mastalerka i Mariusza Błaszczaka

Mariusz Błaszczak wątpi, by Mateusz Morawiecki i Andrzej Duda mieli planować założenie nowej partii. Przy okazji uderzył w prezydenckiego ministra Marcina Mastalerka. "Zajmij się pan wreszcie pracą a nie fejkami bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych" - odparł współpracownik prezydenta.

Kilkanaście godzin temu media społecznościowe obiegły doniesienia, jakoby były premier Mateusz Morawiecki (PiS) zastanawiał się nad założeniem nowej partii po wyborach do europarlamentu. "Partię ma wspierać Duda. Wszystko mają dogadywać Chłopik z Mastalerkiem i Bielanem. Ma to być rozsądna proeuropejska opozycja. Sojusz MM-AD-AB" - napisał na X dziennikarz Mariusz Gierszewski.

Te doniesienia postanowił w poniedziałek sprawdzić Bogdan Rymanowski, który na antenie Radia Zet zapytał Mariusza Błaszczaka, czy nie obawia się nowej konkurencji na prawicy.

- Mogę pozwolić sobie na żart? Jak Chłopik mają z Mastalerkiem to nie wróżę temu przyszłości - skwitował szef klubu parlamentarnego PiS. - Uważam, że to jest fejk (...)Trzeba dbać o to, żeby obóz Zjednoczonej Prawicy był zjednoczony właśnie - dodał były minister obrony.

M. Mastalerek reaguje na docinki szefa klubu PiS: "Zajmij się pan wreszcie pracą"

Na jego słowa szybko zareagowała "ofiara żartu", szef Gabinetu Prezydenta RP, Marcin Mastalerek, który postanowił odgryźć się politykowi.

"Panie Błaszczak, patrząc na pana 'osiągnięcia' w odbudowie przemysłu zbrojeniowego to ja panu nie wróże przyszłości. Zajmij się pan wreszcie pracą, a nie fejkami bo to szkodzi kandydatom PiS w wyborach samorządowych" - napisał Mastalerek w mediach społecznościowych, odpowiadając na wpis z wywiadem radiowym Błaszczaka.

Prezydencki minister odniósł się też do samych informacji dziennikarza radia Zet - udostępnił jego wpis dodając jako komentarz do całej opisanej w nim sytuacji dziesięć emotek - płaczących ze śmiechu "buziek".

Nowa partia na prawicy? Politycy się odcinają

Również inny bohater doniesień, Adam Bielan, europoseł i bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, stanowczo zaprzeczył pogłoskom o nowej partii - "Kompletna bzdura" - stwierdził polityk, zalecając zmianę informatorów.

Mariusz Chłopik to nieoficjalny współpracownik Mateusza Morawieckiego, który w przeszłości pracował w państwowych instytucjach. On także skrytykował doniesienia, nazywając je "niezbyt udanym żartem".

"Zajmuję się wychowaniem trójki, a niedługo czwórki dzieci i codzienną pracą. Jestem poza polityką, te drzwi zamknąłem za sobą, dlatego proszę mnie nie angażować w swoje nieprawdziwe teorie" - oświadczył na X.