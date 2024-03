Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że krótko po wschodzie słońca zimne powietrze znad Skandynawii zdominuje zdecydowaną większość kraju. Ciepło, z wartościami zbliżonymi do 6-7 st. C, obroni się tylko na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. W pozostałych częściach kraju zimno: od 1 do 3 st. C.



W parze z zimnym powietrzem z północy nadejdą też przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Nieco białego puchu może spaść na Pomorzu Gdańskim, być może lokalnie także w kujawsko-pomorskim. Z każdą kolejną godziną opady będą wdzierać się coraz bardziej na południowy wschód kraju.



Jest niemal pewne, że w niedzielę popada:

w pasie nadmorskim,

w Wielkopolsce,

w województwie kujawsko-pomorskim,

na ziemi łódzkiej,

na Mazowszu,

na Warmii i Mazurach,

na Podlasiu (tutaj możliwy deszcz ze śniegiem),

na ziemi lubelskiej.

W pasie południowym rano spodziewamy się całkiem ładnej, słonecznej aury, jednak chmur będzie szybko przybywać. W połowie dnia zdominują one pogodę w niemal całej Polsce.

Przed nami zimne i pochmurne popołudnie

Na wartości zbliżone do 14-15 stopni, o które wczoraj nie było zbyt trudno, nie ma co liczyć. Tylko w pasie południowym słupki rtęci mogą zbliżyć się do 10 kresek na plusie. W centrum i na północy o wiele zimniej: od 1 do 3°C.

fot. za: mapy.meteo.pl (UM, 1,5 km), opracowanie własne



Nie ma co liczyć na rozpogodzenia - praktycznie cały kraj będzie tonął w chmurach. Słońce na kilka chwil być może zdoła przebić się w południowej części województwa śląskiego. Przelotne opady deszczu ze śniegiem możliwe na Warmii, Mazurach i Podlasiu.

ZOBACZ: Prognoza pogody na sobotę. Ciepło, deszczowo i możliwe burze nad Polską

Zimna noc z lokalnymi rozpogodzeniami

Krótko po zachodzie słońca termika w całym kraju szybko spadnie. W całym kraju słupki rtęci będą pokazywać od 1 do 3 st. C. Po raz pierwszy od dawna mróz chwyci w Tatrach - nawet do -4 st. C.



Lokalne rozpogodzenia możliwe na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim i w Wielkopolsce. W pozostałych regionach kraju chmur nie zabraknie.

polsatnews.pl