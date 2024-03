Stare przysłowie mówi, że w marcu jak w garncu. Trudno nie dostrzec, że w tym roku ludowe porzekadło sprawdza się naprawdę dobrze. Karuzela pogodowa, gdzie jednego dnia mamy plus 15 st. Celsjusza, a kilkanaście godzin później słupki rtęci wskazują ledwie kilka kresek powyżej zera, przestały już dziwić. Czy są szanse na ładną, słoneczną aurę w trakcie weekendu?

Wciąż będzie utrzymywać się spory kontrast termiczny: na zachodzie i w centrum liczymy na 7-10 stopni powyżej zera. W tym samym czasie we wschodniej części Polski, ze szczególnym wskazaniem na:

południowe krańce Małopolski,

rejony podgórskie na Podkarpaciu,

Lubelszczyznę,

Podlasie,

Warmię i Mazury

słupki rtęci nie pokażą więcej niż 5-6 kresek na plusie. Warto odnotować, że dodatnia termika rozgości się też w Tatrach i Bieszczadach - tam liczymy na plus 2 stopnie Celsjusza. Niestety, ale będzie to pochmurny poranek. Szanse na rozpogodzenia rysują się tylko na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach obłoki będą dominować na niebie. Uwaga: w Sudetach i w pasie nadmorskim możliwe przelotne opady deszczu.

Ciepło w niemal całym kraju. Słoneczne momenty będą przeplatane deszczem

Powiew ciepłego powietrza z południa kontynentu będzie dziś aż nadto odczuwalny. Praktycznie w całym kraju termometry pokażą 12-14 stopni na plusie. Odrobinę chłodniej tylko na Podkarpaciu - tam liczymy na 9-11 kresek powyżej zera.



Słońca nie zabraknie. Niestety, ale piękna, niemal bezchmurna aura na zachodzie szybko zostanie zdominowana przez deszczowy front, który nasunie się znad Niemiec:

Strefa bezchmurnego nieba będzie coraz bardziej "wypychana" na wschód. Spodziewamy się, że pod wieczór, na krótko przed zachodem słońca, będzie ona ciągnąć się od Olsztyna, przez Warszawę, Kielce, aż po Katowice i Kraków na południu. Polscy Łowcy Burz przewidują, że szanse (mniejsze niż 15 proc.) na jedne z pierwszych marcowych burz rysują się zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, w województwie lubuskim oraz na zachodnich krańcach Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Na zachodzie zimno, ale bezchmurnie. Na wschodzie ciepło i deszczowo

Wszystkie znaki w pogodzie wskazują na to, że sytuacja meteo zmieni się o 180 stopni w zaledwie kilkanaście godzin. Teraz to na wschodzie będzie ciepło (ze wskazaniami zbliżonymi do 7-9 kresek), a na zachodzie zimno: zaledwie 2-3 stopnie na Pomorzu, 4-5 kresek w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.

Na wschód od Gdańska - Bydgoszczy - Łodzi i Opola pochmurno i deszczowo. Na zachód od linii łączącej te miasta będzie piękna, bezchmurna aura.

