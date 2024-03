Jeśli projekt wejdzie w życie to stulatkowie będą mogli liczyć na emeryturę w wysokości 6246,13 zł brutto. Co jednak istotne, nie będzie ona waloryzowana. W uzasadnieniu projektu można przeczytać:



"Zgodnie z projektem ustawy, świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia wypłacane byłoby, poczynając od dnia powstania prawa do tego świadczenia, wraz ze świadczeniem podstawowym (...) albo w innym terminie w tym miesiącu, jeżeli nie jest możliwa wypłata tego świadczenia wraz ze świadczeniem podstawowym".

Za wypłacanie dodatku dla stulatków odpowiedzialny będzie ten sam organ, który wypłaca seniorom "tradycyjną" emeryturę. Oznacza to, że zobligowany do tego będzie ZUS, KRUS, WIE (Wojskowy Instytut Emerytalny) lub inna instytucja, której podlegają funkcjonariusze służb mundurowych.

Osób uprawnionych do emerytury honorowej będzie przybywać w kolejnych latach

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na emerytury honorowe zostanie przeznaczony budżet w wysokości ponad 87 milionów złotych, a z dodatku skorzysta 2300 osób w całej Polsce. Co istotne, w ocenie skutków regulacji podkreślono, że wprowadzenie dodatku dla stulatków nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie Skarbu Państwa. Kwota ponad 87 milionów złotych na ten cel została już uwzględniona w projekcie ustawy budżetowej na bieżący rok.

Resort wychodzi również z założenia, że liczba stulatków będzie rosnąć z roku na rok. Za pięć lat może to być prawie 9 tysięcy uprawnionych osób do wypłacania dodatku. W 2033 roku liczba ma wzrosnąć do ponad 12 tysięcy emerytów. Rząd przyjął też założenie, że średni czas, w którym jeden stulatek będzie otrzymywał emeryturę honorową będzie wynosić 6 lat. Ze statystyk z 2022 roku wynika jednak, że statystyczna długość życia od setnego roku wzwyż wynosi nieco ponad dwa lata.



Istotną informacją jest także to, że wysokość emerytury honorowej będzie rosnąć z roku na rok. W przyszłym roku ma to być 6830 złotych, a w 2026 roku kwota wzrośnie do 7311 złotych.

