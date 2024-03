Media informują o kobietach, które wlewają do urn wyborczych w Rosji zieloną ciecz. Jednej z nich postawiono zarzuty. Od piątku do niedzieli Rosjanie mogą wziąć udział w wyborach na prezydenta swojego kraju. Już doszło do kilku incydentów m.in. wybuchu w lokalu w Biełgorodzie.