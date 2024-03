"Lepsza Polska" to nowy, autorski program Doroty Gawryluk, Dyrektor Zarządzającej Pionu Kanałów Tematycznych Polsatu. Premiera odbyła się na antenie w czwartek o godzinie 19:15.

Gośćmi byli generałowie Waldemar Skrzypczak i Bogusław Pacek, starszy brygadier Dariusz Martyński oraz były żołnierz Jednostki Wojskowej GROM, Paweł "Naval" Mateńczuk. Prowadząca razem z nimi analizowała możliwości obronne Polski w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Media o "Lepszej Polsce" Doroty Gawryluk. "Mocna teza na początek"

O premierze programu napisały największe portale w kraju.

"Eksperci biją na alarm w nowym programie Gawryluk" - zauważyła gazeta.pl. Następnie przytoczono słowa gen. Skrzypczaka, który przestrzega, że mamy trzy lata, aby przygotować się do konfliktu zbrojnego.

"To powinien być dla nas czas, żebyśmy przygotowali się do tego, co może być dla nas zagrożeniem" - zacytowano gościa.

ZOBACZ: "Lepsza Polska". Były żołnierz GROM bije na alarm: Nie wierzę w obudzenie społeczeństwa

"Gawryluk wystartowała. Mocna teza na początek" - napisał portal Wirtualna Polska.

"Politycy mówią już otwarcie, że grozi nam wojna. Większość już nie pyta 'czy', ale raczej 'kiedy'. Za trzy lata, rok, a może miesiąc?" - przytoczono słowa Doroty Gawryluk z początku programu.

Jak dodano, goście chętnie wchodzili ze sobą w polemikę.

WIDEO: Program "Lepsza Polska": Jak przygotować się do wojny? Wnioski ekspertów

"Pierwszy odcinek wywołał sporo emocji". Reakcje po programie Doroty Gawryluk

Z kolei portal dziennik.pl napisał, że pierwszy odcinek "Lepszej Polski" poświęcono tematowi wojny.



"W nowym programie zajmę się tym, co najważniejsze dla Polaków i że będziemy rozmawiać o konkretach. Chyba wszyscy się zgadzamy, że nie ma teraz ważniejszego tematu niż nasze bezpieczeństwo" - przytoczono słowa dziennikarki.

ZOBACZ: Program "Lepsza Polska". "Celem uderzeń będą obiekty, gdzie żyją ludzie". Eksperci alarmują

"Pierwszy odcinek wywołał sporo emocji" - ocenił portal wprost.pl. Dodano, że "już od początku programu nie brakowało mocnych uwag".

"Chyba wszyscy się zgadzamy, że nie ma teraz ważniejszego tematu niż nasze bezpieczeństwo" - zacytowano słowa prowadzącej.

"Lepsza Polska" nowy program w ramówce Polsatu

"Lepsza Polska" to nowe otwarcie w programach publicystycznych. Prowadząca będzie wspólnie ze swoimi gośćmi szukać najlepszych rozwiązań dla Polski. Bez agresji i jałowych sporów, które zatruwają debatę publiczną.

- Pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować platformy wymiany myśli i opinii. I program będzie taką właśnie platformą rzeczowej debaty w ważnych sprawach. Jestem przekonana, że można zrobić merytoryczną, dociekliwą i kulturalną debatę bez kłótni. Chciałabym tak prowadzić dyskusję, żeby widz miał poczucie ze czegoś się dowiaduje. Polsat zawsze był miejscem uczciwej debaty, mam nadzieję że mój program będzie cegiełką do tego co Polsat już robi. Myślę, że wszystkich łączy "Lepsza Polska" i marzenie o "Lepszej Polsce". Każdy, kto chce budować coś lepszego, stabilnego i odpowiedzieć na pytania jak wyjść z kryzysów, w których utknęliśmy, będzie mile widziany. Nie będzie oceniany przez pryzmat swoich poglądów, tylko tego, co ma do powiedzenia. Spierajmy się, ale w taki sposób, żeby nie zamykać sobie drogi do porozumienia, gdy przychodzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak mają wyglądać konkretne rozwiązania - mówi Dorota Gawryluk.

"Lepsza Polska" w każdy czwartek o godz. 19:15 na antenie Polsatu i Polsat News.