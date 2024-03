W piątkowym wydaniu "Graffiti" wystąpiła sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka. Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał gościa o ustawę o obronie cywilnej.

- Z tego co pamiętam, projekt takiej ustawy był przygotowany w poprzedniej kadencji Sejmu - odpowiedziała Paprocka. - Nie został przeprocedowany i nie został uchwalony - dodała.

Małgorzata Paprocka: Sejm X kadencji delikatnie mówiąc się nie przepracowuje

Jak zaznaczyła sekretarz stanu, "z Pałacu płynie jasny sygnał, że to są rozwiązania konieczne do wprowadzenia". - Rząd i minister obrony narodowej wraz z ministrem spraw wewnętrznych zapewniają o trwających pracach. Są to rozwiązania, które powinny zostać przyjęte - przekazała.

- Ocenę skutków regulacji wprowadzenia takie ustawy zależą od rządu. Niemniej to jest jedna z pilniejszych spraw - podkreśliła Paprocka.

"Graffitti" Małgorzata Paprocka o pracy Sejmu: Delikatnie mówiąc nie przepracowuje się. Uchwalił sześć ustaw

- Sejm X kadencji, delikatnie mówiąc, się nie przepracowuje. Od początku roku uchwalono sześć ustaw. Zdecydowanie zachęcam do większej aktywności - powiedziała Paprocka. - Przede wszystkim do głosowania nad ustawami - dodała.

- Nie pamiętam Sejmu, który przez kwartał uchwalił tyle, ile normalnie na jednym posiedzeniu się uchwala - podsumowała minister z Kancelarii Prezydenta.

Na stronie internetowej Sejmu w zakładce "Uchwalone ustawy" widnieje dziewięć ustaw, które niższa izba przegłosowała od początku tego roku.