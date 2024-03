W piątek Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za luty. Wynika z nich, że inflacja w ubiegłym miesiącu wyniosła rok do roku 2,8 proc.

Inflacja w lutym w Polsce. Pierwszy taki odczyt od trzech lat

Oznacza to, że inflacja jest w celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. W styczniu - według GUS - inflacja wyniosła 3,7 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładał wzrost cen w lutym 2024 roku o 3,2 proc. rok do roku. Cel inflacyjny NBP wynosi 2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy.

Piątkowe dane GUS oznaczają, że inflacja w Polsce znalazła się w celu inflacyjnym pierwszy raz od trzech lat. Ostatnio akceptowalną inflację mieliśmy w marcu 2021 r.

Prezes NBP Adam Glapiński podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej zapowiadał, że "jesteśmy prawdopodobnie w celu inflacyjnym". - Można kolokwialnie powiedzieć, nie mamy inflacji. Dzisiaj w marcu nie mamy inflacji - z 18,4 proc. (rok do roku, w lutym 2023 roku - red.) zjechaliśmy w pobliże 2,5 proc., na pewno jesteśmy w paśmie - mówił Glapiński.

Inflacja może jednak wzrosnąć. Ekonomiści obawiają się, że wkrótce inflacja może wzrosnąć. Powód? Z końcem marca rząd wygasi obowiązywanie zerowego VAT-u na żywność - stawka wzrośnie do 5 proc., co może podbić inflację.

Dane GUS o inflacji. Jak kształtują się ceny?

Z piątkowych danych GUS wynika, że w lutym 2024 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. To najniższy poziom od lutego 2021 r. Wówczas ceny rosły w tempie 2,4 proc. rok do roku.

Z najnowszych danych GUS wynika, że w ciągu roku najmocniej wzrosły ceny w zakresie edukacji - o 9,2 proc. oraz restauracji i hoteli - o 8,9 proc. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były wyższe o 2,7 proc. niż przed rokiem.

W lutym 2024 roku "w porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,1 proc.), restauracji i hoteli (o 8,9 proc.), mieszkania (o 1,6 proc.) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,54 p. proc., 0,49 p. proc., 0,41 p. proc. i 0,37 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,0 proc.) obniżyły wskaźnik o 0,39 p. proc." - przekazał GUS.



W ciągu roku najbardziej - o 13,1 proc. podrożała herbata. Na podium znalazły się też usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (wzrost o 11,8 proc.) oraz soki owocowe i warzywne (11,6 proc.). Dwucyfrowe wzrosty dotyczą też usług szpitalnych i sanatoryjnych (10,7 proc.), usług stomatologicznych (10,4 proc.) oraz usług kanalizacyjnych (10,2 proc.).



GUS w piątek opublikował też finalne dane za styczeń. Jak podano, w pierwszym miesiącu tego roku inflacja wyniosła 3,7 proc. rok do roku. To mniej niż podawano we wstępnym szacunku (3,9 proc. rok do roku).