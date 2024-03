Wybory samorządowe 2024. Ile dostaniemy kart? Kiedy głos jest nieważny?

Z tego artykułu dowiesz się m.in.:

jak przebiegają wybory samorządowe 2024 w Polsce

ile kart do głosowania otrzymasz w wyborach samorządowych

kiedy głos będzie uznany za nieważny

kto może głosować

Procedura głosowania podczas wyborów samorządowych 2024

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się w dwóch turach: pierwsza zaplanowana jest na 7 kwietnia, a druga – w gminach, gdzie zajdzie taka konieczność – na 21 kwietnia.

Wyborcy będą mogli zagłosować w wyznaczonych lokalach, które będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Warto pamiętać też o tym, zgodnie z art. 107 Kodeksu Wyborczego, cisza wyborcza, czyli czas, kiedy nie wolno prowadzić agitacji, rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa aż do jego zakończenia.

To, ile kart do głosowania otrzymasz, zależy od gminy, w której mieszkasz. Osoby głosujące w powiatach ziemskich otrzymają cztery karty do głosowania (do rady gminy, rady powiatu, sejmiku, na stanowisko wójta/burmistrza/prezydenta).

Cztery karty przysługują również głosującym w Warszawie. Tam, poza prezydentem, wybierani będą radni:

dzielnicowi

Warszawy

Sejmiku województwa mazowieckiego.

Mieszkańcy miast na prawach powiatu otrzymają tylko trzy karty – bez "powiatowej". Druga tura wyborów odbędzie się tam, gdzie żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta nie uzyska ponad 50 proc. głosów.

21 kwietnia wyborcy otrzymają tam tylko jedną kartę, na której znajdą się nazwiska dwóch kandydatów, którzy zdobyli najwięcej głosów i to właśnie spośród nich wybiorą włodarza gminy.

Wybory samorządowe 2024. Kiedy głos jest nieważny?

Głos wyborcy zostanie uznany za nieważny w kilku przypadkach. Przede wszystkim wtedy, gdy w polu do zaznaczenia głosu linie nie przetną się i komisja wyborcza nie będzie mogła uznać, że widnieje tam znak "X". Nie należy więc używać takich symboli, jak znak na przykład "V" lub "O".

Głos może też zostać uznany za nieważny, gdy krzyżyki zostaną postawione przy nazwiskach kilku kandydatów. Pamiętajmy - na jednej karcie można wybrać tylko jedną osobę, bez względu na to, ile Komitetów Wyborczych lub partii będzie się tam znajdować.

Co warto odnotować, adnotacje i dopiski, jeśli tylko nie naruszają pola przeznaczonego do głosowania, nie mogą być podstawą do uznania głosu za nieważny.

Kto może głosować w wyborach samorządowych 2024?

Zgodnie z prawem, wyborca musi:

być osobą pełnoletnią

dysponować pełnią praw publicznych

być wpisany do rejestru wyborców

posiadać dokument, który będzie pozwalał na jego identyfikację (dowód osobisty, e-dowód osobisty dostępny z poziomu aplikacji mObywatel).

Wybory samorządowe to wielkie święto lokalnej demokracji. To właśnie wtedy wybieramy osoby, które przez najbliższe pięć lat będą realnie wpływać na to, jak rozwija się gmina, w której mieszkamy. Warto zagłosować świadomie, na godnego zaufania kandydata lub na ugrupowanie.

